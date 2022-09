Ευρωπαϊκό «Ναι» στα νέα εμβόλια για την υποπαραλλαγή BA.1

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε τα πρώτα εμβόλια των φαρμακοβιομηχανιών Pfizer/BioNTech και Moderna που είναι προσαρμοσμένα στην παραλλαγή Όμικρον της Covid-19, προκειμένου ν' αρχίσει μια εκστρατεία αναμνηστικών δόσεων φέτος τον χειμώνα με στόχο να αποκρουστεί ένα ενδεχόμενο νέο κύμα.

Τα εμβόλια «στοχεύουν την υποπαραλλαγή BA.1 της 'Ομικρον συν το αρχικό στέλεχος» του κορωνοϊού, δήλωσε ο ΕΜΑ με έδρα το Άμστερνταμ.

Τα νέα εμβόλια προορίζονται για να χορηγηθούν σε άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν εμβολιαστεί ήδη τουλάχιστον μια φορά κατά της Covid-19, ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Πρόκειται για προσαρμοσμένες εκδόσεις των αρχικών εμβολίων Comirnaty των Pfizer/BioNTech και Spikevax της Moderna.

Δεν στοχεύουν ωστόσο τις μολυσματικές υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5 της παραλλαγής 'Ομικρον, που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες ως κυρίαρχα στελέχη παγκοσμίως.

Ο οργανισμός αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες να εκδώσει επίσης γνωμοδοτήσεις για άλλα δύο δισθενή εμβόλια από την Pfizer-BioNTech και τη Moderna, που στοχεύουν τις κυρίαρχες υποπαραλλαγές BA.4 και BA.5, δήλωσε η Επίτροπος Υγείας της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου.

Important positive opinions by @EMA_News on the first two #COVID19 variant-adapted booster vaccines by BioNTech-Pfizer & Moderna.



They will increase protection for our citizens in autumn/winter.



Our authorisation of the vaccine will follow shortly.

