Στις συμπληγάδες στερλίνας και απεργιών η Λιζ Τρας

Η Λιζ Τρας είναι πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ και τρεις εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η στερλίνα γνώρισε τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της τα τελευταία 40 χρόνια, σχολιάζει το Politico, ξεσηκώνοντας παράλληλα το μεγαλύτερο απεργιακό κύμα εδώ και δεκαετίες μετά την ανακοίνωση του προϋπολογισμού και την κατάθεση νόμου κατά της δύναμης των συνδικάτων.

Μεγάλες απεργιακές διαδηλώσεις προγραμματίζονται το Σάββατο στη Βρετανία, καθώς συνδικάτα σε μια σειρά κλάδους που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους κατεβαίνουν σε απεργίες ή προετοιμάζονται να ψηφίσουν για να κατέβουν μέσα στον Οκτώβριο.

Πρόκειται για έναν μήνα που εκτός από απεργιακός κουβαλά τα απόνερα της μεγάλης αναταραχής που έχει προκαλέσει στη στερλίνα και στα βρετανικά ομόλογα η οικονομική πολιτική που ανακοίνωσε η Λιζ Τρας, για "λιγότερους φόρους", που όπως αναλύει ο Guardian ευνοεί εταιρείες και ανθρώπους με πλούσια εισοδήματα έναντι των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων.

Σε ένα περιβάλλον οικονομικής ύφεσης, αυξανόμενου πληθωρισμού, ανοδικών επιτοκίων και βουτιάς-ρεκόρ της στερλίνας, τα αιτήματα των συνδικάτων ενοποιούνται στις αυξήσεις μισθών απέναντι στην ακρίβεια και στην υπεράσπιση των θέσεων εργασίας απέναντι στις απολύσεις για εξοικονόμηση κόστους από τις επιχειρήσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα το Σάββατο αναμένεται να μετατραπεί σε μια μαζική επίδειξη μαχητικής αντίστασης και ανυπακοής από την πλευρά των συνδικάτων, όπως λένε αναλυτές. Θα συμμετέχουν τα συνδικάτα των ταχυδρομικών, όπως λένε ανακοινώσεις τους, που αριθμούν 175.000 εργαζομένους και κατεβαίνουν σε απεργία, των σιδηροδρόμων και δύο βασικών λιμανιών της χωράς, με αιχμή το Λίβερπουλ.

Προγραμματίζονται απεργιακές συγκεντρώσεις και πορείες σε πάνω από 30 πόλεις και κωμοπόλεις της Βρετανίας και οργανώνεται κινήσεις αλληλεγγύη και συμπαράστασης από φορείς και συνδικάτα για συμμετέχουν στις απεργιακές φρουρές και στις διαδηλώσεις.

Η κατάθεση του προϋπολογισμού από τους Τόρις έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στους κόλπους των οικονομολόγων που καταγγέλλουν αδιέξοδο και προβλέπουν τα χειρότερα, αλλά έχει ανάψει "ταξικό πόλεμο", όπως λένε οι εργαζόμενοι, με τις επιθέσεις που νομοθετεί η κυβέρνηση Τρας για να σπάσει τη δύναμη αντίδρασης των συνδικάτων καθώς μειώνονται οι πραγματικοί μισθοί.

“This is the real power of workers & the working class. We will not accept pay cuts, we will not accept the way we’re being treated. We will escalate this dispute if necessary, we're going to stand with you until you’ve won.”@UniteSharon#LiverpoolDockerspic.twitter.com/YTnvCZRFxW