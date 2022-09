Παμπ στο Δουβλίνο προσφέρει έκπτωση 20% τις ημέρες που κλείνει τη θέρμανση

Μια παμπ στο Δουβλίνο προσφέρει στους πελάτες 20% έκπτωση στον λογαριασμό του φαγητού τους μία μέρα την εβδομάδα, καθώς κλείνει τη θέρμανση, εν μέσω αυξανόμενου κόστους καυσίμων.

«Κλείνουμε τη θέρμανση» ανακοίνωσε η Doyle's Corner στα κοινωνικά δίκτυα. «Χαλαρώστε μαζί μας κάθε Τρίτη τον Οκτώβριο. Φέρτε το παλτό σας και κερδίστε έκπτωση 20% στον λογαριασμό του φαγητού».

So now there is a chill in the air with a bag of coal gone from €16 a bag to €33 we thought now might be a good time to launch our new Tuesday promo

Bring yer coat and get 20% off your food bill.

