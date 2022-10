Εκτο διαδοχικό μήνα υποχώρησαν οι τιμές τροφίμων παγκοσμίως

Ο παγκόσμιος δείκτης τιμών του Οργανισμού Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών υποχώρησε για έκτο διαδοχικό μήνα τον Σεπτέμβριο, μειωμένος από τα υψηλά όλων των εποχών που καταγράφηκαν νωρίτερα φέτος, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, o Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) δήλωσε την Παρασκευή ότι ο δείκτης τιμών του ήταν κατά μέσο όρο 136,3 μονάδες τον περασμένο μήνα, έναντι του αναθεωρημένου 137,9 για τον Αύγουστο. Ο αριθμός του Αυγούστου είχε προηγουμένως εκτιμηθεί στο 138,0.

Ο δείκτης έχει υποχωρήσει από το ρεκόρ των 159,7 μονάδων του Μαρτίου. Ωστόσο, η μέτρηση του Σεπτεμβρίου ήταν 5,5% υψηλότερη από ό,τι πέρυσι.

🔴 @FAO Food Price Index drops for the 6th consecutive month in Sept, 🔻1.1% from Aug, but still 5.5% higher than a year ago.



45 countries flagged as in need of external assistance for food.



Global cereal production forecast for 2022 lowered by 1.7%.https://t.co/Hj6oalv7pd