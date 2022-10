Τέσσερις στους 10 επαγγελματίες gamers ανησυχούν για την ψυχική τους υγεία

Μια νέα έρευνα της Kaspersky αποκαλύπτει ότι η καλή ψυχική υγεία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την απόδοση των επαγγελματιών gamers, με την κατηγορία των eSport pros (42%) να ανησυχεί περισσότερο για την ψυχική τους κατάσταση από άλλους gamers. Οι επαγγελματίες gamers δίνουν μεγάλη προσοχή στις υγιεινές συνήθειες και τον τρόπο ζωής τους – το 38% φροντίζει για τη σωστή ψυχική προετοιμασία και το 34% δεν ξεχνά να κοιμάται αρκετά. Μόνο το 40% των gamers της κατηγορίας eSport pros προτιμά να συνεχίσει να παίζει για να βελτιώσει την απόδοση του παρά να κάνει περισσότερα διαλείμματα για ύπνο ή να τρώει πιο υγιεινό φαγητό.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Winchester, αφιερωμένη στους προγνωστικούς παράγοντες επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας των gamers σε παιχνίδια eSport, η εμφάνιση ζητημάτων ψυχικής υγείας είναι στον ίδιο βαθμό διαδεδομένη μεταξύ των eSports gamers και των αθλητών σε επαγγελματικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι οι επαγγελματίες gamers μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα ύπνου, εξάντληση και κοινωνική φοβία.

Η έρευνα της Kaspersky αποδεικνύει ότι οι επαγγελματίες gamers – περισσότερο από άλλους – ανησυχούν για την ψυχική υγεία, με το 82% της κατηγορίας των eSport pros να συμφωνεί πως η ψυχική ευημερία είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απόδοση στο gaming.

Επιπλέον, οι επαγγελματίες gamers αντιμετωπίζουν πιο υπεύθυνα την υγεία τους. Ειδικότερα, η κατηγορία eSport pros δίνει προσοχή κυρίως σε υγιεινές συνήθειες - το 34% προσπαθεί να κοιμάται αρκετά, το 38% φροντίζει για τη διανοητική του προετοιμασία και το 32% κάνει διαλείμματα για να κινείται όταν είναι δυνατόν.

Επίσης, το 40% της κατηγορίας eSport Pros θα προτιμούσε να κάνει περισσότερα διαλείμματα για ύπνο ή να τρώει πιο υγιεινά τρόφιμα για να βελτιώσει την απόδοσή του παρά να συνεχίσει αδιάκοπα το παιχνίδι. Συγκριτικά, το 59% των κορυφαίων gaming influencers προτιμά να παίζει παρά να κάνει υγιή διαλείμματα.

«Το επίπεδο ανταγωνισμού στα gaming πρωταθλήματα είναι εξαιρετικά υψηλό και μερικές φορές μοιάζει ακόμη και με εκείνο που αναπτύσσεται σε ένα πραγματικό άθλημα. Οι επαγγελματίες gamers αφιερώνουν πολύ χρόνο στην εντατική προετοιμασία διεκδικώντας μια θέση στην κορυφή. Εκτός από την κατοχή hard skills για συγκεκριμένα παιχνίδια, τα soft skills παίζουν μεγάλο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η έρευνά μας δείχνει ότι το 82% των επαγγελματιών gamers συμμερίζεται τον σημαντικό ρόλο της ψυχικής ευεξίας», σχολίασε η Marina Titova, Vice-President, Consumer Product Marketing της Kaspersky.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη μέσω αυτού του συνδέσμου.

Η Kaspersky κυκλοφόρησε επίσης πρόσφατα το «hacker:HUNTER «Next Level», μια σειρά ντοκιμαντέρ έξι μερών σε συμπαραγωγή με το Euronews, αφιερωμένη στα διαδικτυακά παιχνίδια, τα esports και τα σχετικά ζητήματα ασφάλειας γύρω από αυτά. Το επεισόδιο «The Darker Side of Esports: How Players Cope Under Pressure» είναι αφιερωμένο στις προκλήσεις ψυχικής υγείας τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες gamers. Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο κανάλι Tomorrow Unlocked μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

Προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας του συστήματος, η Kaspersky συνιστά τα εξής:

Μια ισχυρή, αξιόπιστη λύση ασφαλείας θα σας βοηθήσει πολύ, ειδικά αν δεν επιβραδύνει τον υπολογιστή σας ενώ παίζετε. Ταυτόχρονα, θα σας προστατεύσει από κάθε πιθανή απειλή στον κυβερνοχώρο.

Δώστε προσοχή στις εκστρατείες phishing και τους άγνωστους gamers. Είναι καλό να ελέγξετε ξανά τον ιστότοπο στον οποίο ανακατευθύνεστε μέσω του συνδέσμου ενός email και της επέκτασης ενός αρχείου που πρόκειται να ανοίξετε.

Είναι ασφαλέστερο να αγοράζετε παιχνίδια μόνο από επίσημους ιστότοπους και να περιμένετε για την περίοδο των εκπτώσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά, ώστε να μην μένετε άπραγοι για μεγάλο διάστημα.

Στην έκθεσή της η Kaspersky όρισε τις ακόλουθες κατηγορίες παικτών:

Βλέπουν την απόδοση στο παιχνίδι ως εξαιρετικά ή πολύ σημαντική. Έχουν λάβει μέρος σε τουρνουά τουλάχιστον μία φορά τα τελευταία δύο χρόνια και το gaming είναι πηγή εσόδων για αυτούς.

Έχουν λάβει μέρος σε τουρνουά τουλάχιστον μία φορά τα τελευταία δύο χρόνια και τους αρέσει να συμμετέχουν σε τουρνουά και διαγωνισμούς. Ωστόσο, δεν αναζητούν ευκαιρίες για να κερδίσουν χρήματα από το gaming.

Παίζουν τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα.

Επενδύουν ένα υψηλό ή πολύ υψηλό χρηματικό ποσό για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο παιχνίδι (hardware / training/ διατροφή κ.λπ.).

Κάνουν stream τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και διαθέτουν τουλάχιστον 1.000 ακόλουθους.

Top Gaming Influencers

Κάνουν streaming τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και έχουν τουλάχιστον 10.000 ακόλουθους.