IΕΑ: Πώς η Ρωσία επιτάχυνε άθελά της την ενεργειακή μετάβαση

Ο κόσμος πλησιάζει το τέλος της χρυσής εποχής του φυσικού αερίου που διαρκεί εδώ και μία δεκαετία, δήλωσε ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International Energy Agency, ΙΕΑ) Φάτιχ Μπιρόλ, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και των μαζικών επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

«Η ζήτηση φυσικού αερίου, ιδιαίτερα στις προηγμένες οικονομίες, υποχωρεί», εξήγησε ο Φάτιχ Μπιρόλ κατά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού στην οποία διαπιστώνεται «βαθιά αναπροσαρμογή» των παγκόσμιων αγορών της ενέργειας.

For the 1st time ever, today's policy settings are strong enough to deliver a distinct peak in fossil fuel use within this decade.



This isn't enough to avoid severe climate impacts, but it's progress from where we were a few years ago. Stronger policies can steepen the decline. pic.twitter.com/nL4Mzz9Q91