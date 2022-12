IEA: Πώς η ενεργειακή κρίση θρέφει την ανάπτυξη ΑΠΕ

Η ενεργειακή κρίση δίνει «μία πρωτοφανή ώθηση» στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το παγκόσμιο δυναμικό των οποίων αναμένεται σχεδόν να διπλασιασθεί στα επόμενα πέντε χρόνια, επισημαίνει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Ο κόσμος θα αναπτύξει την επόμενη πενταετία τόσο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όσο τα προηγούμενα είκοσι χρόνια, σύμφωνα με την έκθεση για το 2022 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές.

Ειδικά η ηλιακή και η αιολική ενέργεια θα γίνουν η πρώτη πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο μέχρι το 2025, εκθρονίζοντας τον άνθρακα, καθώς οι χώρες επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ορυκτές πηγές, ιδίως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η παγκόσμια δυνατότητα εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών θα αυξηθεί κατά 2.400 gigawatts (GW) την περίοδο 2022-2027, για να φθάσει στο επίπεδο της σημερινής συνολικής ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κίνας και κατά ένα τρίτο περισσότερο από όσο σχεδίαζαν οι ειδικοί του τομέα εδώ και ένα χρόνο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αναλυτών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

🚨 BIG NEWS! 🚨



The world is set to add as much renewable power in the next 5 years as it did in *the whole of the past 20 years* as countries seek to take advantage of renewables' energy security benefits



Read more in @IEA's new market report: https://t.co/V9V6Zg7tHb pic.twitter.com/XcnZIovbTo — Fatih Birol (@fbirol) December 6, 2022

Ο Οργανισμός, που συμβουλεύει τα κράτη για τις ενεργειακές τους πολιτικές, αναδεικνύει «την ταχύτητα με την οποία οι κυβερνήσεις φρόντισαν να προωθήσουν λίγο περισσότερο τις ανανεώσιμες πηγές».

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ευρώπη, η οποία επιδιώκει να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο και όπου οι υποδομές που θα αναπτυχθούν κατά την προσεχή πενταετία θα διπλασιασθούν σε σχέση με τα πέντε προηγούμενα χρόνια.

Αλλού στον κόσμο, οι ΗΠΑ και η Ινδία ηγούνται της κούρσας, με την εκπόνηση σχεδίων και μεταρρυθμίσεις της αγοράς, με μία ταχύτητα που δεν ήταν αναμενόμενη.

«Το παράδειγμα των ανανεώσιμων δείχνει ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να αποδειχθεί ιστορική καμπή προς ένα παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα πιο καθαρό και ασφαλές», σύμφωνα με τον διευθυντή του Οργανισμού Φατίχ Μπιρόλ, που υπενθυμίζει ότι «αυτή η επιτάχυνση είναι κρίσιμης σημασίας, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στο επίπεδο του +1,5° C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα».

Global renewable capacity dedicated to producing hydrogen is expected to rise 100-fold in the next 5 years, becoming a new sizeable growth driver



50 gigawatts of wind & solar capacity for hydrogen are set to be spread across China, Australia, Chile, the US & other countries pic.twitter.com/3vms84lkC5 — Fatih Birol (@fbirol) December 6, 2022

Με τεχνολογικούς όρους, η ηλιακή και η χερσαία αιολική ενέργεια διαμορφώνουν σήμερα τα λιγότερο δαπανηρά μέσα από όλα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην πλειονότητα των χωρών.

Η έκθεση προβλέπει τον τριπλασιασμό του παγκόσμιου φωτοβολταϊκού πάρκου κατά την πενταετία 2022-2027, κυρίως στις στέγες των καταστημάτων και τις κατοικίες, καθώς οι καταναλωτές επιδιώκουν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους, ενώ το δυναμικό της αιολικής ενέργειας αναμένεται να διπλασιασθεί κατά την περίοδο αυτή.

Τέλος, η ζήτηση για βιοκαύσιμα αναμένεται να αυξηθεί κατά 22%, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Βραζιλία, στην Ινδονησία και την Ινδία, που έχουν υιοθετήσει μέτρα υποστήριξης αυτής της μορφής ενέργειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ