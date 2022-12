Σταματάει από την Εθνική Γαλλίας ο Καρίμ Μπενζεμά

Σύμφωνα με τον ίδιο σε προσωπικό του λογαριασμό που έχει στο Twitter, ο Γάλλος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης και τωρινός κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Καρίμ Μπενζεμά, δεν θα ξανασυμμετάσχει σε αγώνα της Εθνικής ομάδας της χώρας του, μόλις στα 35 του χρόνια.

Ο Καρίμ Μπενζεμά ήταν ένας από τους 26 παίκτες που είχε στην διάθεση του ο Ντιντιέ Ντεσάν, προπονητής της Εθνικής Γαλλίας, ωστόσο ένας τραυματισμός στον μηρό του δεν τον άφησε να παίξει στο Μουντιάλ.

Υπήρξε εκνευρισμός μεταξύ του προπονητή και του παίκτη, ως προς την διαχείριση του τραυματισμού, με τον Μπενζεμά να επιμένει πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μάλιστα ακούστηκε πως θα έπαιζε και στον χθεσινό τελικό ενάντια στην Αργεντινή, όμως ο Γάλλος γρήγορα δήλωσε πως δεν θα είναι παρών στο Κατάρ, ενώ στην συνέχεια ευχήθηκε καλή τύχη στους συμπατριώτες του.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs