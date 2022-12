Ρώσος επικριτής του Πούτιν «έπεσε από παράθυρο» ξενοδοχείου

Μακραίνει ο κατάλογος με τους επικριτές του Ρώσου προέδρου που βρίσκουν τραγικό θάνατο «πέφτοντας από παράθυρο».

Ο 66χρονος Πάβελ Άντοφ, αντιπρόεδρος της εταιρείας “Vladmirsky Standart” και ένας από τους πιο πλούσιους Ρώσους πολιτικούς πέθανε στην Ινδία όπου είχε πάει για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Ο Ρώσος μεγιστάνας, είχε καταφερθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι ένας φίλος του που τον είχε συνοδεύσει στο ταξίδι στο πολυτελές ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει βρέθηκε -και αυτός- νεκρός πριν από δύο ημέρες.

Ο Άντοφ βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο Hotel Sai International. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στην Καλκούτα, Αλεξέι Ιντάμκιν, είπε στο TASS ότι «έπεσε» από το παράθυρο ενός ξενοδοχείου στη Ραγιαγκάντα.

Vice-President of "Vladmirsky Standart" company and MP of Vladimir legislative assembly Pavel Antov has died after falling out of the window of hotel in Rayagada, Odisha, India https://t.co/6kw6EToaHR #Russia pic.twitter.com/hInmrR6ogt