Ουκρανικό S-300 ανακοίνωσε ότι κατέρριψε η Λευκορωσία

Το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν ουκρανικό πύραυλο S-300 στην συνοριακή περιοχή Μπρεστ γύρω στις 10 πμ (09:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας BelTA είχε νωρίτερα μεταδώσει ότι ουκρανικός πύραυλος S-300 έχει καταπέσει σε λευκορωσικό έδαφος κατά τη διάρκεια μιας εκ των πιο εκτεταμένων πυραυλικών επιθέσεων της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου.

Η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι το υπουργείο Άμυνας του Μινσκ ερευνά εάν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Λευκορωσίας είχαν καταρρίψει τον πύραυλο ή πρόκειται για εσφαλμένη εκτόξευση.

⚡️Footage of the Ukrainian S-300 that fell in Brest, Belarus. pic.twitter.com/kMpZEzUEGF — War Monitor (@WarMonitors) December 29, 2022

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ