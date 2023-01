Γαντζωμένος σε υψηλά ρεκόρ ο λιγνίτης για μια 10ετία

Η παγκόσμια ζήτηση λιγνίτη και οι εκπομπές CO2 παρέμειναν σχεδόν σε υψηλά ρεκόρ για μια δεκαετία.

Καθώς πάνω από το 95% της παγκόσμιας κατανάλωσης λιγνίτη συμβαίνει σε χώρες που έχουν δεσμευτεί να φτάσουν τις καθαρές μηδενικές εκπομπές, απαιτείται άμεση δράση για να μειωθεί η χρήση άνθρακα, σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Η παγκόσμια κατανάλωση λιγνίτη πρόκειται να αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο φέτος παρά τους φιλόδοξους παγκόσμιους στόχους για απόσυρση από την καύση «βρώμικων» ορυκτών καυσίμων.

Η χρήση λιγνίτη φαίνεται πιθανό να αυξηθεί κατά 1,2% το 2022, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 8 δισεκατομμύρια τόνους σε ένα χρόνο, σύμφωνα με έκθεση του IEA. Επισημαίνει δε ότι η κατανάλωση πιθανότατα θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το 2025, καθώς οι μειώσεις στις προηγμένες οικονομίες αντισταθμίζονται από τη ζήτηση σε αναδυόμενες ασιατικές αγορές όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τον λιγνίτη φέτος οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στον περιορισμό των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην ήπειρο.

Global coal demand & its CO2 emissions have remained at near record highs for a decade



