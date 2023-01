Το Πεκίνο ποντάρει στην κινεζική Πρωτοχρονιά για «οικονομική ανάσταση»

Συνωστισμός επικρατούσε σήμερα σε σιδηροδρομικούς σταθμούς στις μεγαλύτερες πόλεις της Κίνας, καθώς ολοένα και περισσότεροι Κινέζοι που εργάζονται σε πόλεις μακριά από τις ιδιαίτερες πατρίδες τους σπεύδουν να ταξιδέψουν για να περάσουν τις αργίες του Σεληνιακού Νέου Έτους με τις οικογένειες τους, σε μια πρώτη ένδειξη οικονομικής ανάκαμψης καθώς τα επίσημα στοιχεία επιβεβαίωσαν τον αντίκτυπο στην οικονομία από τους περιορισμούς της COVID-19.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου επιβραδύνθηκε απότομα το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν σήμερα, οδηγώντας την ανάπτυξη του 2022 σε μια από τις χειρότερες επιδόσεις εδώ και σχεδόν μισό αιώνα, ύστερα από τρία χρόνια περιορισμών και lockdowns.

Με τις μαζικές μετακινήσεις για την κινεζική Πρωτοχρονιά να είναι τώρα δυνατές για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια ύστερα από τη χαλάρωση ορισμένων από τους αυστηρότερους παγκοσμίως περιορισμούς για την COVID, η οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί από τα χρήματα που δαπανούν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καθώς επιστρέφουν στην κινεζική ενδοχώρα.

Ενώ πολλοί αναλυτές λένε ότι η επιστροφή στην οικονομική ομαλότητα θα είναι σταδιακή, καθώς εξασθενεί ο αντίκτυπος της COVID, ορισμένοι θεωρούν ότι το Σεληνιακό Νέο έτος είναι μια καλοδεχούμενη, πρώτη ώθηση στην κατανάλωση,προσδοκώντας σε "οικονομική ανάσταση".

«Σε μεγάλες πόλεις τον Ιανουάριο ξεπεράστηκε η κορύφωση των μολύνσεων και με το Εαρινό Φεστιβάλ να έρχεται, ο τουρισμός επιστρέφει και οι ενδείξεις της ανάκαμψης στην κατανάλωση είναι εμφανείς», δήλωσε ο Νίε Γουέν, οικονομολόγος στην επενδυτική εταιρία Hwabao Trust.

Αλλά με τόσους πολλούς ανθρώπους να μετακινούνται, οι ειδικοί σε θέματα υγείας φοβούνται κλιμάκωση της έξαρσης της COVID, που θα αφήσει τους ηλικιωμένους σε περιοχές μακριά από αστικά κέντρα ιδιαίτερα ευάλωτους.

Παρά το γεγονός ότι οι αρχές επιβεβαίωσαν τεράστια αύξηση στους θανάτους το Σάββατο --ανακοινώνοντας ότι σχεδόν 60.000 άνθρωποι με COVID πέθαναν σε νοσοκομεία από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Ιανουαρίου-- αξιωματούχοι του Παγόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) ζητούν περισσότερα στοιχεία για τα ποσοστά των θανάτων. Ο ΠΟΥ χαιρέτισε την ανακοίνωση του Σαββάτου αφού την περασμένη εβδομάδα προειδοποίησε ότι τα στοιχεία που ανακοινώνει η Κίνα για τους θανάτους απέχουν πολύ από την πραγματική εικόνα.

