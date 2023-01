Σαουδική Αραβία: Θα τα βρούμε με το Ισραήλ μόνο αν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος

Η Σαουδική Αραβία δεν θα εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ αν δεν ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, δήλωσε σήμερα ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν συζήτησαν χθες Πέμπτη το ενδεχόμενο, αναφερόμενοι στη Σαουδική Αραβία, να «επεκταθούν» οι συμφωνίες του Αβραάμ με τις οποίες εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις του Ισραήλ με κάποιες αραβικές χώρες.

«Μια πραγματική εξομάλυνση και μια πραγματική σταθερότητα θα προκύψουν αν δοθεί στους Παλαιστίνιους ελπίδα και αξιοπρέπεια, όσα απαιτούνται για να τους δοθεί ένα κράτος», υπογράμμισε ο μπιν Φαρχάν σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα στο Twitter.

