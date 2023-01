Κρυφό βίντεο με στέλεχος έρευνας της Pfizer προκαλεί σάλο στις ΗΠΑ

Μια απίστευτη υπόθεση έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βίντεο από το ραντεβού στελέχους της Pfizer με δημοσιογράφο που είχε αποκρύψει την ιδιότητά του, προκαλεί σάλο και ακατάσχετη συνωμοσιολογία. Αποσπά πάνω από 21 εκατομμύρια θεάσεις και προβάλλεται από υψηλής ακροαματικότητας εκπομπή του Fox News, προκαλώντας και ερώτηση πασίγνωστου ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή στην εταιρεία. Την ίδια ώρα, το θέμα «χτυπά» υψηλές θέσεις στα trends των κοινωνικών δικτύων.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής η Pfizer προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης στην οποία αναφέρει ότι δεν ισχύουν τα όσα καταγγέλλονται για τον τρόπο που διεξάγει την έρευνα. Τι έχει συμβεί;

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Pfizer, ο Τζόρντον Τρίστον Γουόκερ, διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης για στρατηγικές επιχειρήσεις και επιστημονικό σχεδιασμό mRNA (director of research and development for strategic operations and mRNA scientific planning), με πρωτοφανή ελαφρότητα και εμφανή απουσία ηθικών αποχρώσεων, μιλά στο «ραντεβού» του, σε δημόσιο χώρο, για τις έρευνες της εταιρείας.

Στην εκπομπή του Fox News, γίνεται λόγος για επιστήμη «Φρανκενστάιν», για χειραγώγηση των ιών που προκαλούν την Covid, με σκοπό το κέρδος και θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το βίντεο, όπως το αποκάλυψε ο ειδησεογραφικός οργανισμός υπέρ της διαφάνειας Project Veritas.

Ο Γουόκερ λέει απροκάλυπτα ότι οι αρμόδιοι για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των φαρμακευτικών εταιρειών, όταν αποχωρούν βρίσκουν δουλειά σε φαρμακευτικές εταιρείες, προσθέτοντας ότι «αυτό είναι κακό για την Αμερική αλλά καλό για τις εταιρείες». Τονίζει, δε, πως η Covid είναι «αγελάδα για άρμεγμα χρημάτων» και άλλα πολλά.

Όταν του αποκαλύπτουν ότι όσα είπε πριν έχουν καταγραφεί, αρχίζει να φωνάζει «είμαι ψεύτης, είμαι ψεύτης», ότι είπε όσα είπε για να «εντυπωσιάσει το ραντεβού του», ενώ στη συνέχεια διαπληκτίζεται με τους δημοσιογράφους και τον κάμεραμαν του δικτύου Project Veritas, που φέρεται να είναι ακροδεξιών απόψεων και υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ζημιά όμως έχει γίνει. Το βίντεο γίνεται viral στα κοινωνικά δίκτυα και στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος του προβάλλεται, με τοξικά σχόλια από το μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σε εκπομπή υψηλής θέασης, που καταφέρεται εναντίον της Pfizer και της φαρμακοβιομηχανίας γενικότερα. Προβάλλονται, επίσης, τα όσα λέει το στέλεχος μετά την αποκάλυψη ότι έχει καταγραφεί και ο διαπληκτισμός του με τους δημοσιογράφους.

Μια μέρα αργότερα, ακολούθησε και δημόσια επιστολή του γνωστού Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή της Φλόριντα Μάρκο Ρούμπιο (ήταν και υποψήφιος για το χρίσμα του προεδρικού υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων, το 2015, κούρσα την οποία κέρδισε ο Τραμπ), με την οποία θέτει συγκεκριμένες ερωτήσεις στην Pfizer σε σχέση με όσα ακούγονται από το στέλεχός της στο επίμαχο βίντεο.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Pfizer εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται πως δεν ισχύουν τα καταγγελλόμενα. Για τον περισσότερο κόσμο, ωστόσο, οι επιστημονικές έννοιες είναι δυσδιάκριτες και τα όρια της εύλογης και μη επιστημονικής έρευνας θολά. Ο θόρυβος συνεχίζεται και δεν αποκλείεται η συνομιλία ενός στελέχους που θεωρούσε ότι μιλούσε σε κάποιο κοινωνικό «γνωστό» και αναφέρθηκε σίγουρα... ανάλαφρα, ίσως και ψευδώς, όπως και ο ίδιος υποστήριξε στη συνέχεια, σε ευαίσθητα θέματα της εταιρείας, να προκαλέσουν περαιτέρω κραδασμούς.

Ολόκληρος ο διάλογος

Το κείμενο της συνομιλίας του στελέχους της Pfizer με τον δημοσιογράφο έχει ως εξής:

Jordon Trishton Walker: Ξέρετε πως ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται; Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που εξερευνούμε είναι, για παράδειγμα, γιατί να μην το μεταλλάξουμε μόνοι μας για να επικεντρωθούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε… να αναπτύξουμε νέα εμβόλια, σωστά; Άρα, πρέπει να το κάνουμε. Αν πρόκειται να το κάνουμε, ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Κανείς δεν θέλει να έχει μια φαρμακευτική εταιρεία που μεταλλάσσει ιούς. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό; Λοιπόν, αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε, όπως για το μέλλον, όπως ίσως πρόκειται να δημιουργήσουμε νέες εκδοχές του εμβολίου και τέτοια πράγματα.

Δημοσιογράφος: Εντάξει. Λοιπόν, η Pfizer σκέφτεται τελικά τη μετάλλαξη της Covid;

Jordon Trishton Walker: Λοιπόν, δεν λέμε κάτι τέτοιο στο κοινό. Όχι.

Δημοσιογράφος: Πότε θα εφαρμόσει η Pfizer μια μετάλλαξη όλων αυτών των ιών;

Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Εξαρτάται από το πώς λειτουργούν όλα τα πειράματα, γιατί αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε, σωστά;

Δημοσιογράφος: Μου ακούγεται σαν έρευνα κέρδους λειτουργίας (gain of function research).

Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Είναι κάπως έτσι, σίγουρα δεν είναι κέρδος λειτουργίας.

Δημοσιογράφος: Ακούγεται σαν να είναι. Θέλω να πω, ΟΚ.

Jordon Trishton Walker: Όχι, όχι, όχι. Η κατευθυνόμενη εξέλιξη (directed evolution) είναι πολύ διαφορετική.

Δημοσιογράφος: Άμεση εξέλιξη;

Jordon Trishton Walker: Κατευθυνόμενη εξέλιξη.

Δημοσιογράφος: Κατευθυνόμενη εξέλιξη, ΟΚ. Αυτό είναι, δηλαδή, που γίνεται;

Jordon Trishton Walker: Ίσως. Δεν το κάνω. Μπορεί. Δεν, λοιπόν, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταλλάξεις στους ιούς. Δεν θέλουν (σ.σ. οι ρυθμιστικές αρχές) να κάνουμε πράγματα, όπως οι δομικές μεταλλάξεις, όταν προσπαθείς να δεις εάν μπορείς να τους κάνεις πιο ισχυρούς. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για αυτό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Καλύτερα να μην υπάρχουν άλλα ξεσπάσματα (σ.σ. της πανδημίας), επειδή, Χριστέ μου (σ.σ. επιφώνημα)»!

Επιστολή Ρούμπιο

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο έστειλε για το θέμα επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά (φωτ.), στην οποία επισημαίνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Ένα ερευνητικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι η Pfizer μπορεί να διεξάγει έρευνα κέρδους λειτουργίας, την οποία ονομάζει έρευνα "κατευθυνόμενης εξέλιξης" για τη μετάλλαξη του ιού SARS-CoV-2 για τη δημιουργία πρόσθετων, πιο ισχυρών παραλλαγών και εμβολίων για την καταπολέμηση μελλοντικών παραλλαγών. Αυτός ο τύπος έρευνας, παρόμοιος με την έρευνα κέρδους λειτουργίας, είναι εδώ και πολύ καιρό αμφιλεγόμενος και υπάρχει η υποψία ότι είναι η αιτία της πανδημίας Covid-19».

Σύμφωνα με τον κ. Ρούμπιο, «είτε πρόκειται για κέρδος έρευνας λειτουργίας είτε για επιλεγμένες μεταλλάξεις δομής μέσω κατευθυνόμενης εξέλιξης, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Walker, κάθε προσπάθεια να γίνει ένας ιός πιο μεταδοτικός και πιο θανατηφόρος είναι απρόσεκτη και επικίνδυνη. Περαιτέρω, ο κ. Walker δήλωσε ότι η Pfizer είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε αυτήν την επικίνδυνη έρευνα, επειδή η Covid και οι παραλλαγές είναι πηγή κέρδους και οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα επιδείξουν ζήλο στο να ερευνήσουν το θέμα, επειδή ένα σημαντικό ποσοστό κυβερνητικών αξιωματούχων στοχεύει να εργαστεί για την Pfizer και άλλες βιοφαρμακευτικές εταιρείες και δεν θέλουν να θέσουν σε κίνδυνο τις μελλοντικές προοπτικές εργασίας τους».

Ο γερουσιαστής απευθύνει στον κ. Μπουρλά τα εξής ερωτήματα:

Ποιες προσπάθειες καταβάλλει ή σχεδιάζει να καταβάλει η Pfizer για τη μετάλλαξη του SARS-CoV-2;

Σκοπεύει η Pfizer να συνεχίσει τη μετάλλαξη του SARS-CoV-2 μέσω έρευνας κέρδους λειτουργίας ή κατευθυνόμενης εξελικτικής έρευνας, με σκοπό τη δημιουργία νέων εμβολίων πριν η παραλλαγή είναι παρούσα στον μεγαλύτερο πληθυσμό;

Έχει συνεργαστεί η Pfizer με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους σχετικά με τα σχέδιά τους για την επίβλεψη αυτής της έρευνας;

Ποια μέτρα έχει λάβει η Pfizer για να διασφαλίσει ότι ο μεταλλαγμένος ιός δεν θα διαρρεύσει από το εργαστήριο και δεν θα μολύνει τον μεγαλύτερο πληθυσμό;

Έχει συνεργαστεί η Pfizer με άλλες βιοφαρμακευτικές εταιρείες για να συνεργαστεί σε αυτή την ερευνητική προσπάθεια; Παρακαλούμε αναφέρετε τις οντότητες με τις οποίες ήρθατε σε επαφή.

Θα δεσμευτείτε ότι θα σταματήσετε οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα που μεταλλάσσει το εμβόλιο κατά SARS-CoV-2, καθώς ουσιαστικά στοιχεία έχουν δείξει ότι παρόμοια επικίνδυνη έρευνα στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Γουχάν πολύ πιθανόν να οδήγησε στην αρχική εμφάνιση και την παγκόσμια εξάπλωση του ιού;

Ανακοίνωση Pfizer

Από τη Pfizer υπήρξε ανακοίνωση σχετικά με το θέμα που έχει ανακύψει, στην οποία αναφέρεται πως στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εμβολίου Pfizer-BioNTech για την Covid-19, η Pfizer δεν έχει διεξαγάγει έρευνα κέρδους λειτουργίας ούτε κατευθύνει έρευνα για την εξέλιξη. Αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Πρόσφατα, διατυπώθηκαν ισχυρισμοί σχετικά με το κέρδος της λειτουργίας και την κατευθυνόμενη έρευνα εξέλιξης στην Pfizer και η εταιρεία θα ήθελε να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα. Στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εμβολίου Pfizer-BioNTech για την Covid-19, η Pfizer δεν έχει διεξαγάγει έρευνα κέρδους λειτουργίας ούτε κατευθύνει έρευνα για την εξέλιξη. Σε συνεργασία με συνεργάτες, πραγματοποιήσαμε έρευνα όπου ο αρχικός ιός SARS-CoV-2 χρησιμοποιήθηκε για την έκφραση της πρωτεΐνης ακίδας από νέες παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία. Αυτή η εργασία πραγματοποιείται μόλις εντοπιστεί μια νέα παραλλαγή ανησυχίας από τις αρχές Δημόσιας Υγείας. Η έρευνα παρέχει έναν τρόπο για να αξιολογήσουμε γρήγορα την ικανότητα ενός υπάρχοντος εμβολίου να προκαλεί αντισώματα που εξουδετερώνουν μια παραλλαγή ανησυχίας που εντοπίστηκε πρόσφατα. Στη συνέχεια, διαθέτουμε αυτά τα δεδομένα, μέσω επιστημονικών περιοδικών, με αξιολόγηση και τα χρησιμοποιούμε ως ένα από τα βήματα για να προσδιορίσουμε εάν απαιτείται ενημέρωση του εμβολίου.

Επιπλέον, για να καλύψει τις αμερικανικές και παγκόσμιες ρυθμιστικές απαιτήσεις για την από του στόματος θεραπεία μας, το PAXLOVID™, η Pfizer αναλαμβάνει εργασία in vitro (σε εργαστηριακής καλλιέργειας) για τον εντοπισμό πιθανών μεταλλάξεων αντοχής στο nirmatrelvir, ένα από τα δύο συστατικά του PAXLOVID. Με έναν φυσικά εξελισσόμενο ιό, είναι σημαντικό να αξιολογείται τακτικά η δραστηριότητα ενός αντιιικού. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εργασίας διεξάγεται χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις υπολογιστή ή μεταλλάξεις της κύριας πρωτεάσης -ενός μη μολυσματικού τμήματος του ιού. Σε έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, όταν ένας πλήρης ιός δεν περιέχει καμία γνωστή μετάλλαξη, μπορεί να παρασκευαστεί ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση της αντιϊκής δραστηριότητας στα κύτταρα. Επιπλέον, πραγματοποιούνται in vitro πειράματα επιλογής αντοχής σε κύτταρα επωασμένα με SARS-CoV-2 και νιρματρελβίρη σε εργαστήριο Βιοασφάλειας επιπέδου 3 (BSL3) για να αξιολογηθεί εάν η κύρια πρωτεάση μπορεί να μεταλλαχθεί για να δώσει ανθεκτικά στελέχη του ιού. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι μελέτες απαιτούνται από τις αμερικανικές και παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές για όλα τα αντιιικά προϊόντα και πραγματοποιούνται από πολλές εταιρείες και ακαδημαϊκά ιδρύματα στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο.

Οι πληροφορίες που βασίζονται σε γεγονότα που έχουν τις ρίζες τους στην ορθή επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 και η Pfizer παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και συμβάλλει στην ανακούφιση του καταστροφικού βάρους αυτής της ασθένειας».

Κέρδος λειτουργίας και κατευθυνόμενη εξέλιξη

Τι είναι, όμως, η «έρευνα κέρδους λειτουργίας» και τι η «κατευθυνόμενη εξέλιξη»; Παρατίθενται πληροφορίες από τη Wikipedia.

Έρευνα κέρδους λειτουργίας: Η έρευνα κέρδους λειτουργίας (έρευνα GoF ή GoFR) είναι ιατρική έρευνα που μεταβάλλει γενετικά έναν οργανισμό, με τρόπο που μπορεί να ενισχύσει τις βιολογικές λειτουργίες των γονιδιακών προϊόντων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μια αλλαγμένη παθογένεση, μεταδοτικότητα ή εύρος ξενιστών, δηλαδή τους τύπους ξενιστών που μπορεί να μολύνει ένας μικροοργανισμός.

Αυτή η έρευνα έχει σκοπό να αποκαλύψει στόχους για την καλύτερη πρόβλεψη των αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών και την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπευτικών φαρμάκων. Για παράδειγμα, η γρίπη Β μπορεί να μολύνει μόνο ανθρώπους και φώκιες. Η εισαγωγή μιας μετάλλαξης που θα επέτρεπε στη γρίπη Β να μολύνει κουνέλια σε ελεγχόμενη εργαστηριακή κατάσταση θα θεωρηθεί πείραμα κέρδους λειτουργίας, καθώς ο ιός δεν είχε προηγουμένως αυτή τη λειτουργία.

Αυτός ο τύπος πειράματος θα μπορούσε στη συνέχεια να αποκαλύψει ποια μέρη του γονιδιώματος του ιού αντιστοιχούν στα είδη που μπορεί να μολύνει, επιτρέποντας τη δημιουργία αντιιικών φαρμάκων που εμποδίζουν αυτή τη λειτουργία.

Σημαντική συζήτηση έχει λάβει χώρα στην επιστημονική κοινότητα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης του κινδύνου - οφέλους της έρευνας και πώς να εμπλέκεται το κοινό σε συζητήσεις για τη χάραξη πολιτικής. Αυτές οι ανησυχίες περιλαμβάνουν τη βιοασφάλεια, που σχετίζεται με την τυχαία απελευθέρωση παθογόνου στον πληθυσμό, τη βιοασφάλεια που σχετίζεται με τη σκόπιμη απελευθέρωση παθογόνου στον πληθυσμό και τη βιοηθική, τις αρχές της διαχείρισης βιολογικού κινδύνου και τις διαδικασίες ανασκόπησης της έρευνας.

Κατευθυνόμενη εξέλιξη: Η κατευθυνόμενη εξέλιξη (DE) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στη μηχανική πρωτεϊνών που μιμείται τη διαδικασία της φυσικής επιλογής για να κατευθύνει τις πρωτεΐνες ή τα νουκλεϊκά οξέα προς έναν στόχο που έχει ορίσει ο χρήστης.

Συνίσταται στην υποβολή ενός γονιδίου σε επαναληπτικούς γύρους μεταλλαξιογένεσης (δημιουργία παραλλαγών), στην επιλογή (έκφραση αυτών των παραλλαγών και στην απομόνωση μελών με την επιθυμητή λειτουργία) και στην ενίσχυση (δημιουργία ενός προτύπου για τον επόμενο γύρο).

Μπορεί να πραγματοποιηθεί in vivo (σε ζωντανούς οργανισμούς) ή εργαστηριακά (σε κύτταρα ή ελεύθερο σε διάλυμα). Η κατευθυνόμενη εξέλιξη χρησιμοποιείται τόσο για τη μηχανική πρωτεϊνών ως εναλλακτική λύση στον ορθολογικό σχεδιασμό τροποποιημένων πρωτεϊνών, όσο και για πειραματικές μελέτες εξέλιξης θεμελιωδών εξελικτικών αρχών σε ένα ελεγχόμενο, εργαστηριακό περιβάλλον.

Ένας περιορισμός της κατευθυνόμενης εξέλιξης είναι ότι απαιτείται μια δοκιμασία υψηλής απόδοσης, προκειμένου να μετρηθούν τα αποτελέσματα ενός μεγάλου αριθμού διαφορετικών τυχαίων μεταλλάξεων. Αυτό μπορεί να απαιτήσει εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη προτού μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για κατευθυνόμενη εξέλιξη.

