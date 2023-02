Μάχη με τον χρόνο, κρύο και μετασεισμοί σε Τουρκία-Συρία

Ξεπερνά τις 4.300 ο αριθμός των νεκρών ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε χθες σε Τουρκία και Συρία, με χιλιάδες κτιρίων να έχουν καταρρεύσει και στις δύο χώρες, ενώ συνεχίζονται οι μετασεισμοί.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα ο Yunus Sezer, επικεφαλής των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας, το πρωί ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 3.381 και οι τραυματίες έχουν φτάσει σε 15.834. Στη Συρία, σύμφωνα με αξιωματούχους της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 1.451 και οι τραυματίες σε 3.531.

A woman is rescued from the rubble of a collapsed building in southeastern province of Sanliurfa after 22 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/A7kpzGEkhd — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 7, 2023

One person was rescued from the rubble of a 6-story building that collapsed in southeastern province of Sanliurfa after about 18 hours https://t.co/9XuWtuDWGi pic.twitter.com/8vFuotS64I — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

(VIDEO) More than 1000 people have been killed in Syria after a series of powerful earthquakes centered in southeastern Türkiye jolted the wider region early on Monday pic.twitter.com/cC8hyd5EdH — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 6, 2023

The magnitude 7.8 earthquake that struck Turkey and Syria is likely to be one of the deadliest this decade. Why was the quake so bad? https://t.co/vf37HkYfno pic.twitter.com/cwSRiaT42n — Reuters (@Reuters) February 7, 2023

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσκολεύουν οι καιρικές συνθήκες αλλά και το μέγεθος της καταστροφής, όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Fahrettin Koca. Η δε UNICEF ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες πως «βαριές χιονοπτώσεις έχουν πλήξει πρόσφατα περιοχές της Συρίας και της Τουρκίας, ενώ προβλέπονται θερμοκρασίες υπό το μηδέν».

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών της Τουρκίας (AFAD), σχεδόν 8.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί από 4.758 κτίρια που καταστράφηκαν από τους σεισμούς την προηγούμενη ημέρα.

Η AFAD απευθύνει έκκληση στον κόσμο να αφήσει τους δρόμους ανοικτούς, ώστε να μπορέσουν τα σωστικά συνεργεία και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης που κατευθύνονται προς τις ζώνες που έχουν πληγεί από τον σεισμό να κάνουν τη δουλειά τους.

Πάνω από 100 μετασεισμοί

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 100 μετασεισμοί μεγέθους 4 βαθμών και πάνω. Νωρίτερα σήμερα το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ανακοίνωσε πως καταγράφηκε νέα σεισμική δόνηση 5,6 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία, με εστιακό βάθος μόλις 2 χλμ.

Διεθνής βοήθεια

Εν τω μεταξύ, η διεθνής κοινότητα σπεύδει να συμπαρασταθεί στους πληττόμενους λαούς. Βοήθεια υλική και διασωστική έχουν ήδη ανακοινώσει πως στέλνουν η Γαλλία, η Ρωσία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βρετανία, η Γερμανία, το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Ολλανδία, ενώ έτοιμη να βοηθήσει δηλώνει ακόμα και η μαστιζόμενη από τον πόλεμο Ουκρανία.

Από την Ινδία αναχώρησαν δύο ομάδες βοήθειας για την αντιμετώπιση καταστροφών ενώ θα σταλούν προμήθειες και φάρμακα.

Αεροσκάφη που μεταφέρουν βοήθεια από το Ιράκ και το Ιράν έφτασαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, ενώ η Ιαπωνία κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Τουρκίας έστειλε ομάδα διάσωσης.

Οι ηγέτες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσαν την χορήγηση βοήθειας συνολικού ύψους 11,5 εκατ. δολαρίων για τα θύματα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες έστειλε ομάδες έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden υποσχέθηκε στον Τούρκο ομόλογό του «όλη την απαραίτητη βοήθεια», τονίζοντας πως στέλνονται «γρήγορα» ομάδες από τις ΗΠΑ για «να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης» και «να συντονίσουν κάθε άλλη βοήθεια» που χρειάζονται οι σεισμοπαθείς.

Εν τω μεταξύ, ο Σύρος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, μεταφέροντας το αίτημα της Δαμασκού για βοήθεια μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη χώρα, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως θα διανεμηθεί «σε όλους τους Σύρους» που τη χρειάζονται, «σε όλη την επικράτεια», μολονότι μέρος της βρίσκεται εκτός του ελέγχου της κυβέρνησής του.

Πηγή: CNN, Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ