Τουρκία: Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισκεντερούν

Ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο δίνουν μάχη με την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς στο λιμάνι του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα) στη νότια Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Γεωργίας, αφού μια μέρα νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η λειτουργία του λιμανιού διακόπηκε μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς εξαιτίας των μεγάλων σεισμών που έπληξαν τη Δευτέρα την περιοχή, ενώ οι ναυτιλιακές εταιρείες κατηύθυναν τα φορτηγά πλοία τους προς άλλα λιμάνια.

Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει πως η πυρκαγιά κατασβέσθηκε χθες, Τρίτη, το πρωί.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Video of extinguishing a fire in the #Turkish port of #Iskenderun after the earthquake. pic.twitter.com/yLBmBrHoUl