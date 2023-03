Στρατεύματα κοντά στο Μπαχμούτ επισκέφθηκε ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι επισκέφθηκε θέσεις πρώτης γραμμής κοντά στην πολιορκημένη πόλη Μπαχμούτ στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, επίκεντρο σκληρών μαχών με τον ρωσικό στρατό τους τελευταίους μήνες, και ενημερώθηκε για την κατάσταση.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Ζελένσκι καταδίκασε νωρίτερα αυτό που αποκάλεσε «δολοφονικές» ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποιώντας ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), καθώς και νέες επιθέσεις πυραύλων και βομβαρδισμούς. Απέρριψε κάθε συζήτηση για πιθανή κατάπαυση του πυρός προερχόμενη από το Κρεμλίνο μετά τη συνάντηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ.

«Κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί να ακούσει τη λέξη «ειρήνη» στη Μόσχα, δίνεται άλλη μια εντολή για τέτοια εγκληματικά χτυπήματα», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ένα tweet. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είπε ότι υπήρξε μια «μαζική» επίθεση με drone στη χώρα και ότι 16 από τα 21 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα καταρρίφθηκαν.

Zelenskiy traveled out to the frontlines today, near Bakhmut. (exact location not specified) https://t.co/5cm0SchFaX pic.twitter.com/2gYcrJM7AB