Αλλαγή τοποθεσίας της δίκης του ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ

Λίγες ώρες προτού να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν, όπου θα του απαγγελθούν κατηγορίες για την υπόθεση του χρηματισμού της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία η δίκη.

Με ανάρτησή του στον ιστότοπό του, τον Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ άδικο» το γεγονός ότι θα προσαχθεί στο Μανχάταν «όπου ορισμένες περιοχές ψήφισαν 1% Ρεπουμπλικάνους» και πρότεινε να μεταφερθεί η υπόθεση στο γειτονικό Στάτεν Άιλαντ, μια «πολύ δίκαιη και ασφαλή τοποθεσία» που είναι πιο φιλικά διακείμενη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Εξαπέλυσε επίσης δριμύτατη επίθεση στον «δικαστή και την οικογένειά του» που «μισούν τον Τραμπ», σχολιάζοντας ότι η κόρη του εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία της νυν αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. «Παρωδία δίκης», καταλήγει η ανάρτηση.

