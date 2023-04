Επέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024 καταγγέλλει ο Τραμπ

«Δεν φανταζόμουν ποτέ πως είναι δυνατό κάτι τέτοιο στην Αμερική»: μερικές ώρες αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ο ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε «επέμβαση» της δικαιοσύνης στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ονειρεύεται να «ανακαταλάβει» τον Λευκό Οίκο.

«Το μόνο έγκλημα που διέπραξα ποτέ ήταν πως υπερασπίστηκα το έθνος μας εναντίον αυτών που επιδιώκουν να το καταστρέψουν», πέταξε ο μεγιστάνας των ακινήτων σε ομιλία του με ακροατήριο υποστηρικτές του στην κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, καταφερόμενος εναντίον του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ, που του άσκησε τη δίωξη.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αθώος σε 34 κατηγορίες επιχειρηματικής απάτης και συνωμοσίας σε σχέση με τη δωροδοκία δύο γυναικών πριν τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Ο 76χρονος Τραμπ εμφανίστηκε ανέκφραστος κατά την άφιξή του στο δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, όπου του έγινε δακτυλοσκόπηση, αλλά δεν του έβαλαν χειροπέδες και δεν τον φωτογράφισαν.

Εισήλθε στην αίθουσα του δικαστηρίου μετά τους δικηγόρους του, χωρίς να πει τίποτα καθώς διέσχιζε τον διάδρομο και αφού προηγουμένως ύψωσε τη γροθιά του στους οπαδούς του που περίμεναν έξω από το δικαστήριο.

Ο Τραμπ αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να κάνει καμία δήλωση. O δικαστής όρισε την επόμενη ακρόαση για τις 4 Δεκεμβρίου του 2023.

Ο δικηγόρος του Τραμπ δήλωσε μετά τη διαδικασία ότι η δημοσίευση του κατηγορητηρίου από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης δείχνει ότι «το κράτος δικαίου έχει πεθάνει σε αυτή τη χώρα».

Σε δηλώσεις που έκανε μετά το πέρας της διαδικασίας, ο εισαγγελέας του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ ανέφερε ότι ο Τραμπ κατηγορείται για δωροδοκία 150.000 και 130.000 δολαρίων σε δύο γυναίκες.

Μέσα από το αυτοκίνητο που τον μετέφερε στο δικαστήριο, ο ίδιος ο Τραμπ έκανε την εξής ανάρτηση: «Κατευθύνομαι στο Κάτω Μανχάταν, στο Δικαστήριο. Μοιάζει τόσο σουρεαλιστικό - Ουάου, θα με συλλάβουν. Δεν το πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό στην Αμερική».

Λίγες ώρες προτού εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου, ο Τραμπ πρότεινε να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία η δίκη.

Με ανάρτησή του στον ιστότοπό του, τον Truth Social, ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ άδικο» το γεγονός ότι θα προσαχθεί στο Μανχάταν, «όπου ορισμένες περιοχές ψήφισαν 1% Ρεπουμπλικανούς» και πρότεινε να μεταφερθεί η υπόθεση στο γειτονικό Στάτεν Άιλαντ, μια «πολύ δίκαιη και ασφαλή τοποθεσία», που είναι πιο φιλικά διακείμενη προς το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Εξαπέλυσε επίσης δριμύτατη επίθεση στον «δικαστή και την οικογένειά του» που «μισούν τον Τραμπ», σχολιάζοντας ότι η κόρη του εργάστηκε για την προεκλογική εκστρατεία της νυν αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις. «Παρωδία δίκης», καταλήγει η ανάρτηση.

A black woman pushes back a masked white leftist protester confronting Trump supporters outside Trump Tower in Manhattan. Video by @ViralNewsNYC: pic.twitter.com/htITtqt7Hf