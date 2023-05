Ζημιές σε κτίρια στη Μόσχα από επιθέσεις με drones

Δύο άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια μετά την επίθεση με drones στη ρωσική πρωτεύουσα τα ξημερώματα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκεί Σαμπιάνιν, μεταδίδει το Reuters.

«Ουδείς νοσηλεύτηκε και η απαραίτητη βοήθεια παρασχέθηκε επί τόπου», έγραψε ο Σομπιάνιν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Νωρίτερα ο δήμαρχος είχε δηλώσει ότι προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. «Το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης έχουν σπεύσει επιτόπου (...) Κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανέφερε προηγουμένως ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, τέσσερα από δέκα UAVs που κινούνταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας έκανε λόγο μέσω της ίδια πλατφόρμας για «αρκετά» τέτοια αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πόλη.

🚨 Multiple drones headed to Moscow. It appears some may have been shot down by air defense on the outskirts of the city near Rublevka - where many Putin mafia members live in their cathedrals. pic.twitter.com/PJaom4Dra8