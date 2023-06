Ηχητικό ντοκουμέντο «καίει» τον Τραμπ για τα απόρρητα έγγραφα

Το CNN παρουσίασε ηχογράφηση μιας συνάντησης το 2021 στο Μπέντμινστερ του Νιου Τζέρσεϊ, όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συζητά για την κατοχή απόρρητων εγγράφων τα οποία δεν αποχαρακτήρισε.

Η ηχογράφηση, η οποία προβλήθηκε για πρώτη φορά στο "Anderson Cooper 360" του CNN, περιλαμβάνει νέες λεπτομέρειες από τη συνομιλία και είναι ένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο στην κατηγορία του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ κατά του Τραμπ για κακή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης μιας στιγμής που ο Τραμπ φαίνεται να κρατούσε ένα μυστικό έγγραφο του Πενταγώνου με σχέδια για επίθεση στο Ιράν.

«Αυτά είναι τα χαρτιά», λέει ο Τραμπ στην ηχογράφηση, ενώ συζητά τα σχέδια επίθεσης του Πενταγώνου, ένα απόσπασμα που δεν περιλαμβανόταν στο κατηγορητήριο.

Στη δίλεπτη ηχογράφηση, ο Τραμπ και οι βοηθοί του αστειεύονται επίσης με τα emails της Χίλαρι Κλίντον, αφού ο πρώην πρόεδρος είπε ότι το έγγραφο ήταν «μυστικές πληροφορίες».

Οι δηλώσεις του Τραμπ στην ηχογράφηση, λέγοντας «αυτά είναι τα χαρτιά» και αναφερόμενος σε κάτι που αποκαλεί «άκρως εμπιστευτικό» και φαίνεται να δείχνει σε άλλους στην αίθουσα, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου σε συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στον Bret Baier του Fox News ότι δεν είχε κανένα έγγραφο μαζί του.

«Δεν υπήρχε έγγραφο. Ήταν ένας τεράστιος όγκος χαρτιών και οτιδήποτε άλλο μιλούσε για το Ιράν και άλλα πράγματα», είπε ο Τραμπ στο Fox. «Και μπορεί να κρατήθηκε ή όχι, αλλά αυτό δεν ήταν έγγραφο. Δεν είχα έγγραφο, από μόνο του. Δεν υπήρχε τίποτα να αποχαρακτηριστεί. Αυτά ήταν ιστορίες εφημερίδων, ιστορίες περιοδικών και άρθρα».

Ο Τραμπ δήλωσε αθώος νωρίτερα αυτό τον μήνα σε 37 κατηγορίες που σχετίζονται με τον εικαζόμενο λάθος χειρισμό απόρρητων εγγράφων που φυλάσσονταν στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Η ηχογράφηση προέρχεται από μια συνέντευξη που έδωσε ο Τραμπ τον Ιούλιο του 2021 στο θέρετρό του στο Μπέντμινστερ για άτομα που εργάζονταν στα απομνημονεύματα του Μαρκ Μίντοους, πρώην επιτελάρχη του Τραμπ. Το κατηγορητήριο του ειδικού εισαγγελέα ισχυρίζεται ότι στους παρευρισκόμενους -έναν συγγραφέα, εκδότη και δύο από τα μέλη του προσωπικού του Τραμπ- επιδείχτηκαν απόρρητες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο επίθεσης στο Ιράν.

Το γραφείο του ειδικού εισαγγελέα αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε ότι «η κασέτα παρέχει ένα πλαίσιο που αποδεικνύει, για άλλη μια φορά, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε κανένα απολύτως λάθος».

