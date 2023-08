Video από το ουκρανικό χτύπημα με drone στη γέφυρα της Κριμαίας

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας παραχώρησαν στο CNN αποκλειστικό υλικό που δείχνει τη στιγμή που, τον περασμένο Ιούλιο, ένα πειραματικό θαλάσσιο drone χτύπησε τη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία, παρέχοντας νέες λεπτομέρειες για την επίθεση και προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες επιθέσεις.

Είναι η πρώτη φορά που η SBU αναλαμβάνει ανοιχτά την ευθύνη για την επιχείρηση. Η επίθεση στις 17 Ιουλίου προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα και, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, σκότωσε δύο πολίτες.

Η γέφυρα εγκαινιάστηκε από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2018 και συμβολίζει την επιθυμία του να καταλάβει την Ουκρανία και να τη συνδέσει για πάντα με τη Ρωσία. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον εφοδιασμό των δυνάμεων της Ρωσίας.

Ο επικεφαλής της SBU, Vasyl Maliuk, είπε στο CNN ότι το drone που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο ονομάζεται «Sea Baby», ήταν το αποτέλεσμα μηνών ανάπτυξης που ξεκίνησαν αμέσως μετά την εισβολή. «Τα drones αυτά είναι μια εφεύρεση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας», είπε. «Καμία από τις ιδιωτικές εταιρείες δεν εμπλέκεται. Χρησιμοποιώντας αυτά τα drones πραγματοποιήσαμε πρόσφατα ένα επιτυχημένο χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας, το πολεμικό πλοίο Olengorskiy Gornyak και το δεξαμενόπλοιο SIG».

Η SBU έδωσε στο CNN βίντεο από την επίθεση του Ιουλίου, το οποίο έδειχνε την οθόνη του Sea Baby που κουβαλά έως και 850 κιλά εκρηκτικών τη στιγμή που χτυπά έναν από τους πυλώνες στήριξης της γέφυρας. Πηγές της υπηρεσίας παρείχαν επίσης δύο βίντεο στο CNN, τα οποία έδειχναν τη στιγμή της πρόσκρουσης ενός drone στο οδικό τμήμα της γέφυρας και στη συνέχεια ένα άλλο drone που έπληξε το σιδηροδρομικό τμήμα περίπου πέντε λεπτά αργότερα, από την αντίθετη κατεύθυνση.

«Εργαζόμαστε σε μια σειρά από νέες ενδιαφέρουσες επιχειρήσεις. Σας υπόσχομαι ότι θα είναι συναρπαστικό, ειδικά για τους εχθρούς μας», είπε ο Maliuk.

Ο Maliuk ανέλαβε επίσης την ευθύνη για την πρώτη ουκρανική επίθεση στη γέφυρα, στις 8 Οκτωβρίου, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες.

Είπε ότι η επίθεση με drone του Ιουλίου ήταν προϊόν προετοιμασίας μηνών. «Στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας δεν μπορούσαμε καν να σκεφτούμε τον ύπνο ή το φαγητό», είπε στο CNN. «Ήμασταν πλήρως συγκεντρωμένοι στην επιχείρηση. Οι τελευταίες τελευταίες μέρες ήταν αρκετά νευρικές. Όταν έγινε η έκρηξη, ήμασταν τόσο χαρούμενοι και αρχίσαμε να συγχαίρουμε ο ένας τον άλλον. Αυτή ήταν μια πολύ συναισθηματική στιγμή για όλους μας και η νίκη μας, που σίγουρα θα έρθει σύντομα».

Ο Maliuk είπε ότι οι δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας έχουν δείξει ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις αυτές και επιθυμία να μάθουν από την εμπειρία τους. Αλλά συμπλήρωσε: «Δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις μας, ούτε μας παρέχουν εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα drones κατασκευάζονται σε μια υπόγεια μονάδα παραγωγής στο έδαφος της Ουκρανίας. Οι στόχοι που ανέφερα είναι νόμιμοι στόχοι σύμφωνα με την ουκρανική και διεθνή νομοθεσία».

⚡️ CNN showed a video of a strike by Ukrainian naval drones on the Kerch Bridge.



The Security Service of Ukraine sent to the American TV company CNN a video recording of the moment of the strike of an experimental Ukrainian surface drone on the bridge connecting russia with the… pic.twitter.com/TJThZOxVrC