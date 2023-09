Εμφανίστηκε σε τηλεδιάσκεψη ο «νεκρός» Ρώσος ναύαρχος

Ο ναύαρχος Βίκτορ Σοκολόφ, διοικητής του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας και ένας από τους κορυφαίους αξιωματικούς του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, εμφανίστηκε να συμμετέχει σε βιντεοδιάσκεψη σήμερα, μία ημέρα αφού οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις δήλωσαν ότι τον σκότωσαν.

Σε βίντεο και φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ο Σοκολόφ εμφανίστηκε να συμμετέχει κατά τα φαινόμενα σε βιντεοδιάσκεψη με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού (φωτ.) και άλλους ανώτατους αξιωματικούς του ναυτικού και του πεζικού. Το βίντεο μεταδόθηκε από τη ρωσική κρατική τηλεόραση.

Οι ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας υποστήριξαν χθες ότι σκότωσαν τον Σοκολόφ, μαζί με 33 άλλους αξιωματικούς σε πυραυλικό χτύπημα την περασμένη εβδομάδα στο αρχηγείο του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στο λιμάνι της Σεβαστούπολης.

Νωρίτερα σήμερα το Κρεμλίνο ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πληροφορία αναφορικά με τους ουκρανικούς ισχυρισμούς περί θανάτου του Σοκολόφ. «Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το θέμα αυτό από το υπουργείο Άμυνας», δήλωσε νωρίτερα σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο, ο Σοϊγκού δήλωσε ότι πάνω από 17.000 Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν τον Σεπτέμβριο και ότι πάνω από 2.700 όπλα, συμπεριλαμβανομένων επτά αμερικανικών οχημάτων μάχης Bradley, καταστράφηκαν.

«Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις υφίστανται σοβαρές απώλειες κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής του μετώπου», δήλωσε ο Σοϊγκού, προσθέτοντας ότι η ουκρανική αντεπίθεση δεν έχει έως τώρα αποτελέσματα.

«Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να εξοπλίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και το καθεστώς του Κιέβου ρίχνει στη σφαγή ανεκπαίδευτους στρατιώτες σε επιθέσεις χωρίς λογική», δήλωσε ο Σοϊγκού.

⚡️🇷🇺🇺🇦 The Commander of the Black Sea Fleet, killed by Ukrainian propaganda a few days ago, casually attended the Defense Ministry meeting today 😂 pic.twitter.com/7Bo8aUaMzT