Παρέμβαση ΟΗΕ για να αποφευχθεί ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα ζητά ο Μαχμούντ Αμπάς

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες να παρέμβει άμεσα για να βάλει φρένο στην επιθετικότητα του Ισραήλ κατά του παλαιστινιακού λαού, ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

President Abbas calls on UN to promptly intervene to stop Israeli aggression against Palestinians



