Νεκροί τέσσερις υπάλληλοι του ΟΗΕ από βομβαρδισμούς στη Γάζα

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA) ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τέσσερις εργαζόμενοί της σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς οι οποίοι ακολούθησαν το αιφνιδιαστικό μαζικό χτύπημα της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο.

Η διευθύντρια επικοινωνίας του ανθρωπιστικού οργανισμού, Ζουλιέτ Τουμά, από την έδρα της στο Αμμάν της Ιορδανίας γνωστοποίησε ότι δυστυχώς πλέον και η UNRWA συγκαταλέγεται ανάμεσα στα θύματα του πολέμου και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας, κυρίως εκπαιδευτικοί και εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, είναι ανώνυμοι ήρωες που βρίσκονται στις επικίνδυνες περιοχές παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όσους τη χρειάζονται.

«Βρισκόμαστε σε καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους μας στη Γάζα, οι οποίοι μας διηγούνται ότι είναι τρομοκρατημένοι και βρίσκονται συνεχώς σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου. Εκτός από τους νεκρούς, πολλοί άλλοι είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται και οι περισσότεροι έχουν χάσει συγγενείς και φίλους» αναφέρει συγκλονισμένη η κ. Τουμά.

Η εκπρόσωπος της UNRWA γνωστοποίησε ότι από την έναρξη των εχθροπραξιών η υπηρεσία έχει αναγκαστεί να ελαχιστοποιήσει την ανθρωπιστική της δράση κλείνοντας για λόγους ασφαλείας σχολεία και κέντρα διανομής τροφίμων και επηρεάζοντας αρνητικά με αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον 300 χιλιάδες παιδιά στην περιοχή.

Υπενθύμισε ότι η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε κατάσταση αποκλεισμού εδώ και 16 χρόνια, που σημαίνει ότι τα πράγματα ήταν ήδη πολύ άσχημα, αφού τα δύο τρίτα του πληθυσμού βιώνουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ 1,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι εξαρτούνται άμεσα από τη βοήθεια που διανέμει η UNRWA.

«Δεν μπορεί ούτε να μπει, ούτε να βγει προσωπικό του ΟΗΕ από τη Γάζα, η οποία είναι εντελώς αποκλεισμένη από ανθρωπιστική βοήθεια» σημείωσε η Ζουλιέτ Τουμά, που κατέληξε κάνοντας έκκληση για τερματισμό του πολέμου και αποφυγή περαιτέρω απωλειών αμάχων, αφού «πολλοί άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας είναι η έβδομη φορά που βιώνουν μια σύγκρουση».

"For many people in the #Gaza Strip this is the seventh time that they're going through a conflict...they say this is by far the worst," said @UNRWA

Director of Communications @JulietteTouma. pic.twitter.com/iEvSW4Zxu6