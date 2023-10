Προετοιμασίες εισβολής από το Ισραήλ, νέο παράθυρο για τους άμαχους

Το Ισραήλ δήλωσε ότι προετοιμάζεται για «τα επόμενα στάδια του πολέμου» κατά της Χαμάς που θα περιλαμβάνουν «μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη επίθεση από αέρος, θάλασσα και ξηρά» στη Λωρίδα της Γάζας. Δεν προσδιόρισε, ωστόσο, ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο.

Παράλληλα, αναγνώρισε για πρώτη φορά ότι είχε πληροφορίες για κάτι που συνέβαινε στη Γάζα δύο ώρες πριν από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας. Ο επικεφαλής της Shin Bet, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, μίλησε με στρατιωτικό προσωπικό σχετικά με τις αναφορές, δήλωσε ο Tzachi Hanegbi, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ. «Και οι δύο πλευρές εκτίμησαν ότι αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αποδείχθηκε», είπε.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε σήμερα νέα προθεσμία στους αμάχους, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, για να κατευθυνθούν προς νότο.

Οι κάτοικοι μπορούν να αναχωρήσουν από τις 10 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μέχρι τη 1 μ.μ. και να ακολουθήσουν μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, έγραψε στα αραβικά στην πλατφόρμα X ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Στην ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρεται πως ο στρατός δεν θα επιτεθεί στην οδό αυτή κατά την αναφερόμενη χρονική περίοδο. Όσοι ενδιαφέρονται για την ασφάλεια των οικογενειών τους θα πρέπει να κατευθυνθούν προς νότο, αναφέρεται στη δήλωση του ισραηλινού στρατού, στην οποία προστίθεται πως η Χαμάς, η οποία κυβερνά τη Γάζα, φροντίζει για τα μέλη της και τις οικογένειές τους.

Υπάρχουν επίσης πληροφορίες ότι η Χαμάς εμποδίζει την αναχώρηση αμάχων. Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την ισλαμιστική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί τον ίδιο τον πληθυσμό της ως ανθρώπινη ασπίδα.

Εν τω μεταξύ οι New York Times υποστηρίζουν ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέβαλαν τη σχεδιαζόμενη εισβολή τους στην ελεγχόμενη από τη Χαμάς Λωρίδα της Γάζας λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.

Η χερσαία επίθεση υποτίθεται ότι θα άρχιζε αυτό το σαββατοκύριακο, όμως αναβλήθηκε, εν μέρει εξαιτίας του συννεφιασμένου ουρανού, ο οποίος θα δυσκόλευε τους ισραηλινούς πιλότους και χειριστές μη επανδρωμένων αεροσκαφών να παράσχουν αεροπορική κάλυψη στις χερσαίες δυνάμεις, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλούμενη τρεις υψηλόβαθμούς ισραηλινούς αξιωματικούς, τους οποίους δεν κατονομάζει.

Στην ισραηλινή επίθεση αναμένεται να πάρουν μέρος μονάδες πεζικού, καθώς και άρματα μάχης και μονάδες σκαπανέων και ναρκοσυλλεκτών, ανέφερε η αμερικανική εφημερίδα επικαλουμενη τους αξιωματούχους. Τις χερσαίες δυνάμεις θα καλύπτουν μαχητικά αεριωθούμενα, ελικόπτερα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυρά πυροβολικού από την ξηρά και τη θάλασσα.

