Δύο νέες συνδρομές για το X ξεκινά ο Ελον Μασκ

Η X, το κοινωνικό δίκτυο παλαιότερα γνωστό ως Twitter, θα ξεκινήσει δύο νέα επίπεδα συνδρομών για τους χρήστες, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Έλον Μασκ.

Το ένα επίπεδο θα έχει «χαμηλότερο κόστος με όλες τις δυνατότητες, αλλά χωρίς μείωση των διαφημίσεων, ενώ το άλλο θα είναι πιο ακριβό, αλλά δεν έχει διαφημίσεις», είπε ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του.

Αυτή την εβδομάδα, το X ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δοκιμαστικά μία συνδρομή που χρεώνει τους χρήστες 1 δολάριο ετησίως στη Νέα Ζηλανδία και τις Φιλιππίνες προκειμένου να «αναρτούν και να αλληλεπιδρούν με άλλες αναρτήσεις». Το Χ είπε ότι είναι μέρος ενός προγράμματος που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και της δραστηριότητας bot. Όσοι εξαιρεθούν θα μπορούν να διαβάζουν μόνο αναρτήσεις.

Δεν είναι σαφές εάν η ετήσια συνδρομή $1 είναι ένα από τα δύο νέα επίπεδα συνδρομής στα οποία αναφέρεται ο Μασκ.

Η εταιρεία κοινωνικών μέσων έχει ήδη μια συνδρομητική υπηρεσία 8 δολαρίων ανά μήνα που ονομάζεται X Premium. Οι χρήστες που έχουν εγγραφεί σε αυτή μπορούν να έχουν το μπλε σημάδι επιλογής στον λογαριασμό τους καθώς και άλλες δυνατότητες, όπως τη δυνατότητα επεξεργασίας μιας ανάρτησης.

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.