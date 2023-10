Ισραηλινός στρατός: Η Χεζμπολάχ σέρνει τον Λίβανο στον πόλεμο

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε σήμερα το λιβανέζικο, σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει τη στρατιωτική κλιμάκωη στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, με κίνδυνο να παρασύρει τον Λίβανο στον πόλεμο, έπειτα από τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ του Ισραήλ και μαχητών της οργάνωσης.

«Η Χεζμπολάχ επιτίθεται και σέρνει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο από τον οποίο δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά από τον οποίο κινδυνεύει να χάσει πολλά», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Τζόναθαν Κόρνικους σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

