Ισραήλ: Άλλος ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως άλλος ένας διοικητής της Χαμάς σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με ενημέρωση των IDF, πρόκειται για τον Μοχάμεντ Άσαρ, ο οποίος φέρεται να ήταν επικεφαλής των μονάδων κρούσης με αντιαρματικούς πυραύλους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσω των επίσημων λογαριασμών που διατηρούν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο της αεροπορικής επιδρομής από την οποία σκοτώθηκε ο διοικητής της Χαμάς.

🔴 The IDF eliminated Muhammad A'sar, the Head of Hamas’ Anti-Tank Missile Unit in Gaza.



A'sar was responsible for all of Hamas’ anti-tank missile units throughout Gaza.



Under his command, numerous anti-tank missile attacks were carried out against civilians and IDF soldiers. pic.twitter.com/gx44VqIcNB