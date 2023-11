Video: Ισραηλινό F-35 αναχαιτίζει πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούτι

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35I να αναχαιτίζει έναν πύραυλο κρουζ ή ένα drone που εκτοξεύτηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούτι στην Υεμένη κατά του Ισραήλ.

Το IDF περιγράφει το βλήμα ως πύραυλο κρουζ, ενώ οι αντάρτες Χούτι είπαν ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones με στόχο το Ισραήλ.

Ο στρατός έδωσε επίσης στη δημοσιότητα πλάνα που δείχνει το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς Arrow να αναχαιτίζει έναν βαλλιστικό πύραυλο των Χούτι, προφανώς με προορισμό την πόλη Εϊλάτ στο νότο.

Το IDF έχει αναχαιτίσει αρκετούς άλλους στόχους - προφανώς drones που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη - πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα τις τελευταίες ημέρες. Έχει επίσης μετακινήσει στην περιοχή πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

