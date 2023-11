Ισραήλ: Ανοίγει διάδρομος για απομάκρυνση Παλαιστινίων από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σήμερα στους Παλαιστίνιους να μεταβούν σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Λωρίδας της Γάζας στο πλαίσιο των προσπαθειών του εδώ και τρεις εβδομάδες να ενθαρρύνει τους αμάχους να εκκενώσουν την περιοχή κινούμενοι νότια και να αποφύγουν έτσι να βρίσκονται στο επίκεντρο των ισραηλινών επιθέσεων με στόχο την Χαμάς.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην αραβική γλώσσα ο στρατός αναφέρει ότι ο αυτοκινητόδρομος Σαλάχ α-Ντιν θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τις 13:00 ως τις 16:00 τοπική ώρα.

"Αν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας ακολουθήστε τη συμβουλή μας και κατευθυνθείτε νότια", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Νέα ισραηλινή επίθεση σε σχολείο εντός του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπαλίγια, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Al Jazeera. Σύμφωνα με το αραβόφωνο δίκτυο, έγινε βομβαρδισμός στο σχολείο Άλφα Κούρα το οποίο είναι το μεγαλύτερο στα βόρεια και βρίσκεται εντός του προσφυγικού καταυλισμού. Οι πληροφορίες λένε ότι εκφράζονται φόβοι για πολλούς νεκρούς.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον ισραηλινό βομβαρδισμό του σχολείου ενώ ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα δήλωσε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση και δεκάδες τραυματίστηκαν.

Η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει ότι η εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας θα εισέλθει σε νέα φάση τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με όσα μετέδωσε χθες αμερικανικό μέσο ενημέρωσης.

Το δίκτυο CNN ανέφερε, επικαλούμενο υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο στην Ουάσινγκτον, ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν αναμένει να μειωθούν οι αεροπορικές επιθέσεις και να ενισχυθεί η «στρατηγική εστίαση στη χερσαία εκστρατεία».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι ο στόχος πιθανόν θα είναι να ‘καθαρίσει’ το τεράστιο δίκτυο των υπόγειων στοών το οποίο χρησιμοποιεί η Χαμάς. Καθώς η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να φθάνει στη Λωρίδα της Γάζας, η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει «μείωση σε ό,τι έχουμε δει αναφορικά με μαζικά ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα».

Ενα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτόξευσε πύραυλο στο σπίτι του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια στη Γάζα, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται έξω από τον θύλακα, μετέδωσε το ραδιόφωνο Al-Aqsa που συνδέεται με τη Χαμάς.

Οπως μεταδίδει το Reuters, δεν είναι σαφές εάν κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς του ήταν στο σπίτι όταν χτυπήθηκε.

Ο Χανίγια, πολιτικός επικεφαλής της Χαμάς, βρίσκεται εκτός της Λωρίδας της Γάζας από το 2019, και κατοικεί μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει σήμερα, στο Αμάν, συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και των ομολόγων του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο με τη συμμετοχή των Παλαιστινίων, κατά την οποία θα συζητηθούν τρόποι για να "σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα", σύμφωνα με την ιορδανική διπλωματία.

Σε ανακοίνωση, το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνισε ότι ένας εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Αρχής θα συμμετάσχει στη συνάντηση, η οποία θα εξετάσει επίσης τις "συνέπειες της επικίνδυνης κλιμάκωσης που απειλεί την ασφάλεια σε όλη την περιοχή".

Οι υπουργοί θα τονίσουν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών την "αραβική στάση που ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός, παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και τρόπους να τεθεί τέλος στην επικίνδυνη επιδείνωση που απειλεί την ασφάλεια της περιοχής", αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Μπλίνκεν, ο οποίος έφθασε χθες στο Αμάν μετά τη συνάντησή του νωρίτερα με την ισραηλινή ηγεσία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να μην υπάρξει δεύτερο ή τρίτο μέτωπο στη σύγκρουση. Κάλεσε επίσης το Ισραήλ να λάβει μέτρα για την προστασία των αμάχων στη Γάζα.

Οι Άραβες υπουργοί θα συνεδριάσουν μεταξύ τους πριν από τις συζητήσεις τους με τον Μπλίνκεν στο πλαίσιο της διπλωματικής τους προσπάθειας να ασκήσουν πίεση προς τις μεγάλες δυνάμεις για να βάλει τέλος το Ισραήλ στη στρατιωτική του εκστρατεία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

"Αυτή η συντονιστική συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα που προκαλεί ανθρωπιστική καταστροφή", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κομβόι ασθενοφόρων για την απομάκρυνση τραυματιών από την πολιορκημένη βόρεια Γάζα σκότωσε 15 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 60 την Παρασκευή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Οπως μεταδίδει το Reuters, ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε ότι εντόπισε και χτύπησε ένα ασθενοφόρο που «χρησιμοποιούνταν από τρομοκρατικό πυρήνα της Χαμάς». Ανέφερε ότι μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν στην επίθεση και κατηγόρησε την ομάδα ότι μετέφερε μαχητές και όπλα με ασθενοφόρα.

A Hamas terrorist cell was identified using an ambulance. In response, an IDF aircraft struck and neutralized the Hamas terrorists, who were operating within the ambulance.



We emphasize that this area in Gaza is a war zone. Civilians are repeatedly called upon to evacuate…