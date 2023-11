Ανοίγει ξανά διάδρομο διαφυγής από τη Βόρεια Γάζα το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε και πάλι σήμερα, Κυριακή, στους αμάχους στη Λωρίδα της Γάζας 'παράθυρο' λίγων ωρών για να φύγουν προς το νότιο τμήμα του παράκτιου θύλακα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι θα επιτρέψουν τη μετακίνηση σε δρόμο με κατεύθυνση τον νότο από τις 10 πμ έως τις 2 μμ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγραψε αργά χθες εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα Χ. Ο στρατός δημοσίευσε επίσης χάρτη που δείχνει τη δίοδο αυτή. Η ανάρτηση, στα αραβικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εάν νοιάζεστε για τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας, κατευθυνθείτε προς τα νότια σύμφωνα με τις οδηγίες μας».

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατ’ επανάληψη καλέσει τους κατοίκους στο βόρειο τμήμα να μετακινηθούν προς τις νότιες περιοχές του θύλακα. Σύμφωνα με τον στρατό, τουλάχιστον 700.000 άνθρωποι το έχουν ήδη κάνει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε το Σάββατο ότι σημειώνεται πρόοδος στην επίτευξη της "ανθρωπιστικής παύσης" στις μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα, που ζητεί η Ουάσινγκτον, προκειμένου η παύση αυτή να συμβάλει στην προστασία των αμάχων και στην προώθηση περισσότερης βοήθειας στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει πρόοδος σε αυτό το θέμα, ο Τζο Μπάιντεν απάντησε "ναι", καθώς έβγαινε από μια εκκλησία στο Ντέλαγουερ και προτού μπει στο αυτοκίνητό του, κι ενώ συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τουλάχιστον 51 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το βράδυ του Σαββάτου στον προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Μεταξύ των θυμάτων είναι πολλές γυναίκες και παιδιά, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επικαλούμενο νοσοκομειακές πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) σχετικά με το συγκεκριμένο πλήγμα.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι μάχες στη Γάζα έχουν αφήσει συνολικά 9.488 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3.900 παιδιά. Άλλοι 2.000 άνθρωποι αγνοούνται, πιθανώς βρίσκονται κάτω από ερείπια. Οι απολογισμοί αναφέρθηκαν από το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Γάζα, συνολικά 28 από την έναρξη του χερσαίου πολέμου.

IDF says that since the start of the ground offensive in the Gaza Strip it has struck more than 2,500 targets. The IDF also reports several gun battles with Hamas overnight, and publishes footage showing troops operating in Gaza. pic.twitter.com/tOCaraRran