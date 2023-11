Πυρηνοκίνητο υποβρύχιο των ΗΠΑ έφτασε στη Μέση Ανατολή

Σε μια σπάνια ανακοίνωση, ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο έφτασε στη Μέση Ανατολή, ένα μήνυμα αποτροπής που απευθύνεται ξεκάθαρα στους αντιπάλους της περιοχής καθώς η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπαθεί να αποφύγει μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή ότι ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο εισέρχεται στην περιοχή ευθύνης της. Μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε με την ανακοίνωση φάνηκε να δείχνει το υποβρύχιο στη Διώρυγα του Σουέζ, βορειοανατολικά του Καΐρου.

Ο στρατός, σημειώνει το CNN, σπάνια ανακοινώνει τις κινήσεις ή τις επιχειρήσεις του στόλου των υποβρυχίων. Αντίθετα, τα υποβρύχια λειτουργούν με σχεδόν πλήρη μυστικότητα, ως μέρος της αμερικανικής «πυρηνικής τριάδας», μαζί με σιλό διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων και στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Η ανακοίνωση είναι ένα σαφές μήνυμα αποτροπής που απευθύνεται στο Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή. Το υποβρύχιο, το οποίο δεν κατονομάζεται, ενώνεται με μια σειρά από άλλες δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που βρίσκονται ήδη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp