Ισραήλ: Ελέγχουμε 11 στρατιωτικές θέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σήμερα πως έχει πάρει τον έλεγχο 11 στρατιωτικών θέσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη της χερσαίας εκστρατείας.

Ο στρατός ανέφερε επίσης ότι χτύπησε και άλλες σήραγγες και ύποπτους τρομοκράτες στο παλαιστινιακό έδαφος στη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πολεμικό ναυτικό επιτέθηκε σε αποθήκες όπλων της Χαμάς αργά χθες, Παρασκευή.

Τα πυρά ρουκετών από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ συνεχίστηκαν σήμερα με τις σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού να ηχούν σε μια μεθοριακή κοινότητα κοντά στη Γάζα.

Ο πόλεμος στη Γάζα, που διανύει την 36η ημέρα του, ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου με επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και τον βομβαρδισμό της Γάζας από το Ισραήλ που ακολούθησε.

Το Ισραήλ αναθεώρησε χθες προς τα κάτω τον επίσημο εκτιμώμενο απολογισμό των νεκρών από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, σε περίπου 1.200 ανθρώπους από περισσότερους από 1.400.

Η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει σκοτώσει 11.078 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και έχει τραυματίσει πάνω από 27.490 ανθρώπους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας η οποία ελέγχεται από τη Χαμάς.

A recap of IDF activity over the past 24 hours in Gaza:



🔻Neutralized terrorist cells

🔻Took control of 11 Hamas terrorist posts

🔻Neutralized a vehicle rigged with explosives

🔻Located and destroyed an underground terrorist tunnel route

🔻Struck Hamas weapons storage…