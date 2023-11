Ισραήλ: Βρέθηκε πτώμα ομήρου κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι στρατιώτες εντόπισαν νεκρή μια όμηρο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Το πτώμα της 65χρονης Γεχουντίτ Βάις, η οποία αιχμαλωτίστηκε από ενόπλους της Χαμάς όταν αυτοί εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, βρέθηκε από στρατεύματα σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το θύμα ταυτοποιήθηκε από ιατροδικαστή και έχει ενημερωθεί η οικογένεια της εκλιπούσης.

