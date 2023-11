Γάζα: Πιο κοντά η συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων

Αντιπρόσωπος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς δήλωσε στην ιορδανική εφημερίδα Αλ Γαντ («Αύριο») ότι συμφωνήθηκε να κηρυχθεί εντός της ημέρας κατάπαυση του πυρός που θα έχει διάρκεια από τέσσερις ως πέντε ημέρες σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 50 ομήρων, ωστόσο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Ισραήλ διέψευσε την πληροφορία αυτή μιλώντας στον ισραηλινό ειδησεογραφικό ιστότοπο Ynet -την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Γεντότ Αχαρονότ-, τονίζοντας πως δεν συνήφθη τέτοια συμφωνία.

Σύμφωνα με την Αλ Γαντ, ο αξιωματούχος της Χαμάς είπε πως η συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 11:00 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και προβλέπει επίσης την αποφυλάκιση περίπου 150 γυναικών και παιδιών που κρατούνται σε φυλακές του Ισραήλ. Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.

Σημειώνεται πως ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που παρουσιάζεται προερχόμενο από τις κάμερες παρακολούθησης του νοσοκομείου αλ Σίφα της Λωρίδας της Γάζας και δείχνουν ομήρους να μεταφέρονται στο εσωτερικό του νοσοκομείου την 7η Οκτωβρίου.

«Η ανακάλυψη αυτή δείχνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα αλ-Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ.

Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις από τους οποίους οπλοφορούν. Σε άλλο βίντεο, ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

«Εδώ μπορείτε να δείτε τη Χαμάς να μεταφέρει έναν όμηρο στο εσωτερικό», σχολίασε ο εκπρόσωπος της Τσαχάλ Ντάνιελ Χαγκάρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Δεν έχουμε ακόμη εντοπίσει τους δύο ομήρους. Δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται», πρόσθεσε.

Το οπτικό υλικό, την αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει το AFP, φαίνεται ότι φέρει την ημερομηνία της 7ης Οκτωβρίου.

EXPOSED: This is documentation from Shifa Hospital from the day of the massacre, October 7, 2023, between the hours of 10:42 a.m and 11:01 a.m. in which hostages, a Nepalese civilian and a Thai civilian, were abducted from Israeli territory are seen surrounded by armed Hamas… pic.twitter.com/a5udjBw4wF