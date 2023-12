Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι σκότωσε κατά λάθος τρεις ομήρους

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια μαχών στη Σετζάγια της βόρειας Γάζας, το πρωί της Παρασκευής, ισραηλινά στρατεύματα αναγνώρισαν κατά λάθος τρεις Ισραηλινούς ομήρους ως απειλή και άνοιξαν πυρ εναντίον τους, σκοτώνοντάς τους.

Ο Χάγκαρι είπε ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) φέρουν την ευθύνη για το «τραγικό περιστατικό».

«Είναι μια περιοχή όπου οι στρατιώτες συνάντησαν πολλούς τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων βομβιστών αυτοκτονίας», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς πώς οι όμηροι μπόρεσαν να ξεφύγουν από την αιχμαλωσία της Χαμάς, ο Χαγκάρι είπε ότι ο στρατός εκτιμά πως «τράπηκαν σε φυγή ή εγκαταλείφθηκαν από τους τρομοκράτες».

Στη δήλωσή του, ο Χαγκάρι ανέφερε ότι, «μετά τους πυροβολισμούς προέκυψε άμεση υποψία για την ταυτότητα των νεκρών και οι σοροί μεταφέρθηκαν γρήγορα για εξέταση στο Ισραήλ, όπου και αναγνωρίστηκαν οι όμηροι».

Είναι θλιβερό και οδυνηρό για όλους μας, ο ισραηλινός στρατός φέρει την ευθύνη για όλα όσα συνέβησαν», είπε.

Στα πρώτα δημόσια σχόλιά του σχετικά με τη λανθασμένη δολοφονία των τριών Ισραηλινών ομήρων στη βόρεια Γάζα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Μαζί με ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι με βαθιά θλίψη και θρηνώ τον χαμό τριών αγαπητών γιων μας».

«Είναι μια αφόρητη τραγωδία. Ολόκληρο το κράτος του Ισραήλ θρηνεί. Η καρδιά μου βρίσκεται δίπλα στις θλιμμένες οικογένειες».

«Δίνω δύναμη στους γενναίους πολεμιστές μας, που επιδιώκουν την ιερή αποστολή να επιστρέψουν οι απαχθέντες μας, ακόμη και με τίμημα τη ζωή τους».

«Ακόμη κι αυτό το δύσκολο βράδυ, θα καλύψουμε τις πληγές μας, θα πάρουμε τα απαραίτητα μαθήματα και θα συνεχίσουμε με την υπέρτατη προσπάθειά μας ώστε να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα με ασφάλεια», τόνισε ο Νετανιάχου.

