Γάζα: Εννέα νεκροί από ισραηλινή επίθεση σε κτίριο του ΟΗΕ

Ο διευθυντής του γραφείου του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στη Γάζα (UNRWA) ανέφερε σήμερα ότι εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 75 τραυματίστηκαν από επίθεση του ισραηλινού στρατού σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο της υπηρεσίας στη Χαν Γιουνίς, το οποίο φιλοξενεί χιλιάδες εκτοπισμένους.

Δύο άρματα άνοιξαν πυρ εναντίον του εκπαιδευτικού κέντρου, ανέφερε ο Τόμας Γουάιτ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από τις οβίδες χτυπήθηκε ένα κτίριο στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο περίπου 800 άνθρωποι, πρόσθεσε.

Update - attack on Khan Younis Training Centre this afternoon - two tank rounds hit building that shelters 800 people - reports now 9 dead and 75 injured@UNRWA and @WHO team trying to reach the centre - agreed upon route with Israeli Army blocked with earth bank #Gaza