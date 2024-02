Γάζα: Φονικά πλήγματα του ισραηλινού στρατού στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει τον τομέα της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να έχει δώσει εντολή στον στρατό να ετοιμάσει «σχέδιο απομάκρυνσης» για εκατοντάδες χιλιάδες αμάχους που βρίσκονται στο σημείο πριν από μια πιθανή χερσαία επίθεση.

Νωρίς σήμερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρξαν πλήγματα κοντά στην πόλη αυτή, όπου βρίσκονται πλέον 1,3 εκατ. Παλαιστίνιοι, πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας, με τη μεγάλη τους πλειονότητα να είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν από τη βία σε πιο βόρειες περιοχές.

Ο υπουργός Υγείας της Χαμάς καταμέτρησε το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας 110 θανάτους, εκ των οποίων 25 σε πλήγματα στη Ράφα, και έκανε λόγο για «σφοδρές συγκρούσεις» σήμερα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις. Χθες, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε άλλο μεγάλο νοσοκομείο της πόλης, το αλ-Αμάλ.

