Πηγές Ναβάλνι: Ο Πούτιν συμφώνησε να τον απελευθερώσει και τελικά τον σκότωσε

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ήταν κοντά στην απελευθέρωσή του στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων, δήλωσε στενή συνεργάτις του, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό της οικογένειας και των υποστηρικτών του ότι τον σκότωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταδίδει το Reuters.

Σε βίντεο που ανήρτησε, η Μαρία Πέβτσιχ αναφέρει ότι τη στιγμή του θανάτου του Ναβάλνι βρίσκονταν σε τελικό στάδιο συνομιλίες για την ανταλλαγή του ίδιου και δύο υπηκόων ΗΠΑ που δεν κατονομάζονται με τον Βαντίμ Κρασίκοφ, εκτελεστή της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας FSB που κρατείται σε φυλακές της Γερμανίας.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική στις 16 Φεβρουαρίου. Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την ανάμειξη του ρωσικού κράτους στον θάνατό του. Το πιστοποιητικό θανάτου του Ναβάλνι ανέφερε ότι πέθανε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι θα μπορούσε να κάθεται εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι σχήμα λόγου, θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε συμβεί», είπε η Πέβτσιχ.

«Θα έπρεπε να έχει αποφυλακιστεί εντός των ημερών, καθώς πήραμε απόφαση για την ανταλλαγή του. Στις αρχές Φεβρουαρίου προτάθηκε στον Πούτιν να ανταλλάξει τον δολοφόνο αξιωματικό της FSB Βαντίμ Κρασίκοφ, ο οποίος εκτίει ποινή για φόνο στο Βερολίνο, με δύο Αμερικανούς πολίτες και τον Αλεξέι Ναβάλνι».

Maria Pevchikh, head of investigations at Navalny’s Anti-Corruption Foundation, said that Navalny “was supposed to go free” in February as his team had “reached a decision on his exchange”.



Watch the video with English subtitles. ⬇️ pic.twitter.com/BB57A4kolp