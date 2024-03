Κατέρρευσε γέφυρα στη Βαλτιμόρη μετά από σύγκρουση με πλοίο

Η γέφυρα Key Bridge μήκους 2,57 χιλιομέτρων (1,6 μιλίων) στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ κατέρρευσε αφού ένα φορτηγό πλοίο συγκρούστηκε με αυτήν, μετέδωσε την Τρίτη το Fox Baltimore.

Το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες προτού βυθιστεί, ενώ πολλά οχήματα έπεσαν στον ποταμό μετά την κατάρρευση της γέφυρας.

Δεν είναι προς το παρόν γνωστό πόσα οχήματα μπορεί να βρίσκονταν στη γέφυρα τη στιγμή της σύγκρουσης και της επακόλουθης κατάρρευσης.

Η γέφυρα είχε μήκος 2.632 μέτρα και εξυπηρετούσε περίπου 11,5 εκατομμύρια οχήματα ετησίως.

The Francis Scott Key Bridge in Baltimore, Maryland which crosses the Patapsco River has reportedly Collapsed within the last few minutes after being Struck by a Large Container Ship; a Mass Casualty Incident has been Declared with over a Dozen Cars and many Individuals said to… pic.twitter.com/SsPMU8Mjph