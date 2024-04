ΗΠΑ: Καταστρέψαμε πύραυλο και drones των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψαν εν πτήσει αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο (ASBM) και δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAS) των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που είχαν εξαπολυθεί προς την Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία (του Πολεμικού Ναυτικού) των ΗΠΑ, του συνασπισμού, ή εμπορικά σκάφη», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Επιπροσθέτως (...) δυνάμεις της CENTCOM κατέστρεψαν αυτοκινούμενο σύστημα πυραύλων επιφανείας-αέρος σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι», κατά την ανακοίνωση.

April 3 Red Sea Update



