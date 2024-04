Ισραήλ: Μπορούμε να ελέγξουμε την απειλή από το Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε μια «νέα φάση» στην προετοιμασία του για «πόλεμο» στα σύνορα με το Λίβανο, όπου εντείνονται οι ανταλλαγές φονικών πυρών με τη Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Προετοιμασία για τη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση», την οποία δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του, ο στρατός αναφέρει πως «τις τελευταίες ημέρες ολοκλήρωσε μια νέα φάση στην προετοιμασία της βόρειας διοίκησης του πολέμου».

Αυτά τα μέτρα επιμελητείας «επιτρέπουν την άμεση επιστράτευση δυνάμεων εφεδρείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και την άφιξή τους στη γραμμή του μετώπου σε σύντομο χρονικό διάστημα με όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη μάχη», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η διοίκηση, διευκρινίζει ο στρατός, είναι έτσι σε θέση «να καλέσει και να εξοπλίσει όλους τους απαραίτητους στρατιώτες μέσα σε διάστημα μερικών ωρών και να τους μεταφέρει στη γραμμή του μετώπου για αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις».

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανταλλαγές πυρών σημειώνονται καθημερινά ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη φιλοϊρανική λιβανική Χεζμπολάχ, η οποία λέει ότι υποστηρίζει το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα.

Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν σήμερα τα χαράματα στον ανατολικό Λίβανο, όπου έχει θέσεις η Χεζμποιλάχ, ανακοίνωσε πηγή που πρόσκειται σ' αυτό τον φιλοϊρανικό σχηματισμό, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έδρασε σε αντίποινα αφού ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του καταρρίφθηκε στο λιβανικό έδαφος.

Τουλάχιστον 359 άνθρωποι, κυρίως μαχητές της Χεζμπλάχ, αλλά μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον 70 άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις διασυνοριακές συγκρούσεις στο Λίβανο εδώ και σχεδόν έξι μήνες και 18 άνθρωποι στο Ισραήλ, δέκα στρατιώτες και οκτώ άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός «τελείωσε την προετοιμασία για να αντιδράσει σε οποιοδήποτε σενάριο θα μπορούσε να προκύψει έναντι του Ιράν».

Ο αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Χέρζι Χαλεβί δήλωσε επίσης σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις μπορούν να ελέγξουν το Ιράν», δήλωσε ο Χαλεβί σε τηλεοπτική δήλωσή του. «Μπορούμε να δράσουμε αποφασιστικά εναντίον του Ιράν σε μέρη κοντά και μακριά. Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με στρατηγικούς εταίρους στην περιοχή», δήλωσε ο Χαλεβί.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χάσαν Νασράλα είχε δηλώσει από την πλευρά του την Παρασκευή πως είναι «αναπόφευκτο» να απαντήσει το Ιράν στο πλήγμα εναντίον του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, από το οποίο σκοτώθηκαν επτά ιρανοί στρατιωτικοί και το οποίο αποδίδεται στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του φιλοϊρανικού κόμματος, το πλήγμα στο προξενείο αποτελεί «σημείο καμπής» στον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρει όλα τα χερσαία στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με εξαίρεση μία ταξιαρχία, έγινε σήμερα γνωστό από εκπρόσωπο τύπου του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

🚨ALERT 🇮🇱 #Breaking: The IDF withdraws ALL advancing troops from the Gaza Strip - New Destination! pic.twitter.com/vRit4volKk