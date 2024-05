Ουκρανία: Σε κρίσιμη φάση ο πόλεμος τους επόμενους δύο μήνες

Ο διοικητής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε χθες Παρασκευή ότι εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον της Ρωσίας θα εισέλθει σε κρίσιμη φάση τους επόμενους δύο μήνες, καθώς η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί τις καθυστερήσεις στην παροχή όπλων στο Κίεβο.

«Η Ρωσία γνωρίζει ότι, αν λάβουμε αρκετά όπλα σε ένα ή δύο μήνες, η κατάσταση θα στραφεί εις βάρος της», δήλωσε ο στρατηγός Ολεξάντερ Παβλιούκ στο περιοδικό The Economist.

Οι παραδώσεις όπλων από τις ΗΠΑ στο Κίεβο καθυστερούσαν επί μήνες καθώς το πακέτο βοήθειας που προωθούσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε μπλοκαριστεί στο Κογκρέσο λόγω των διαφωνιών μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών. Τελικά το νομοσχέδιο υιοθετήθηκε στα τέλη Απριλίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επεσήμανε χθες ότι η χώρα του έχει ανάγκη οι μελλοντικές παραδόσεις βασικών όπλων να γίνονται «στην ώρα τους».

Η συνέντευξη του Παβλιούκ πραγματοποιήθηκε προτού η Ρωσία επιτεθεί με τεθωρακισμένα σε περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας του Χαρκόβου.

Σύμφωνα με τον Παβλιούκ, η Μόσχα θα παραμείνει επικεντρωμένη στην αργή προέλασή της στις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ στα ανατολικά. Ο ίδιος τόνισε ότι το Κίεβο έχει ανάγκη περισσότερη αντιαεροπορική άμυνα και εκτίμησε ότι αυτή θα ενισχυθεί από την επικειμένη παράδοση μαχητικών αεροσκαφών F-16.

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού ξηράς, η Ρωσία «δοκιμάζει τη σταθερότητα των γραμμών μας προτού επιλέξει την πιο κατάλληλη κατεύθυνση».

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει αρκετά χωριά στην ανατολική Ουκρανία, αφού έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο.

Ο Παβλιούκ φάνηκε να υποτιμά τη σημασία ενδεχόμενης απώλειας της πόλης Τσάσιβ Γιαρ, επίσης στα ανατολικά, η οποία θεωρείται κρίσιμη ώστε η Μόσχα να καταφέρει να ελέγξει άλλες πόλεις, όπως το Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Η απώλεια του Τσάσιβ Γιαρ δεν θα «είναι αποφασιστικής σημασίας» καθώς είναι «ένας απλός αστικός οικισμός», εκτίμησε.

Ο Παβλιούκ επίσης σημείωσε ότι πιστεύει πως θα υπάρξει νέο ενδιαφέρον για το Κίεβο, από όπου οι ρωσικές δυνάμεις υποχώρησαν λίγο μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία, αφού αρχικά προσπάθησαν να προελάσουν προς την πρωτεύουσα.

«Η υπεράσπιση του Κιέβου παραμένει μία από τις βασικές μας ανησυχίες, ανεξαρτήτως του πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στα ανατολικά», δήλωσε στον Economist. «Είναι η καρδιά της Ουκρανίας και γνωρίζουμε τον ρόλο κλειδί που θα παίξει η άμυνα της πρωτεύουσας στο μέλλον», τόνισε.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους στην επαρχία του Χαρκόβου

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία στην ουκρανική επαρχία του Χαρκόβου, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της Όλεχ Σινεχούμποφ μία ημέρα μετά την έναρξη αιφνιδιαστικής, χερσαίας διασυνοριακής επιχείρησης των ρωσικών στρατευμάτων.

«Συνολικά 1.775 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε ο Σινεχούμποφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυρά με το πυροβολικό και με όλμους εναντίον 30 περιοχών της επαρχίας τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει μικρές προόδους στη μεθοριακή περιοχή, από την οποία είχαν απωθηθεί πριν σχεδόν δύο χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος της επαρχίας του Χαρκόβου βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή το βράδυ ότι «σφοδρές μάχες» μαίνονται κατά μήκος όλης της γραμμής του μετώπου.

Υψηλόβαθμη πηγή από τον ουκρανικό στρατό δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχώρησαν ένα χιλιόμετρο μέσα στην Ουκρανία και προσπαθούν να δημιουργήσουν μια «ουδέτερη ζώνη» στην επαρχία του Χαρκόβου και στη γειτονική Σούμι προκειμένου να σταματήσουν να εξαπολύονται από εκεί επιθέσεις εναντίον του ρωσικού εδάφους.

Οι αρχές του Κιέβου προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες ότι η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να επιτεθεί στις μεθοριακές περιοχές της βορειοανατολικής Ουκρανίας εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημά της, την ώρα που η Ουκρανία αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στις παραδόσεις βοήθειας από τη Δύση και ελλείψεις μαχητών.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στην επαρχία του Χαρκόβου, όπου, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, έχουν πάρει θέσεις το πυροβολικό και drones για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική επίθεση.

Το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε χθες ότι η Ρωσία πέτυχε «σημαντικά τακτικά κέρδη», αλλά ο βασικός στόχος της επιχείρηση είναι να «προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό της Ουκρανίας από άλλες κρίσιμες περιοχές του μετώπου».

Το ISW επεσήμανε ότι δεν μοιάζει να πρόκειται για «επίθεση μεγάλης κλίμακας με στόχο να περικλείσει, να περικυκλώσει και να καταλάβει το Χάρκοβο», τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουκρανία.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ