Oργή ΗΠA για το ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου

Η απόφαση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να ζητήσει έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους Ισραηλινούς ηγέτες είναι εξοργιστική, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

«Όπως κι αν το βλέπει ο εισαγγελέας, δεν υπάρχει καμία ισοδυναμία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς», είπε στη δήλωσή του.

«Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια στις απειλές για την ασφάλειά του», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.

«Η Χαμάς είναι βάναυση τρομοκρατική οργάνωση που πραγματοποίησε τη χειρότερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα, ενώ εξακολουθεί να κρατά δεκάδες αθώους ομήρους», αναφέρει περαιτέρω η αμερικανική κυβέρνηση, προσθέτοντας:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές ότι το ΔΠΔ δεν έχει καμία δικαιοδοσία για το θέμα. Δεν έχουν εφαρμοστεί οι αρχές συμπληρωματικότητας που καταστατικά το διέπουν, δεδομένου ότι ο εισαγγελέας σπεύδει αντί να επιτρέψει στο ισραηλινό νομικό σύστημα την πλήρη δυνατότητα να δράσει, όπως έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις παραπέμποντας σε εθνικές έρευνες. Το Ισραήλ έχει έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με καταγγελίες κατά του προσωπικού του».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν επέκρινε το αίτημα του εισαγγελέα, προειδοποιώντας ότι η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης από το ΔΠΔ θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγούσε σε κατάπαυση πυρός, απελευθέρωση ομήρων και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον πληθυσμό της Γάζας.

Ο Καν είπε ότι το ΔΠΔ ζητά επίσης εντάλματα για τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, καθώς και για δύο άλλους κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς -τον Μοχάμεντ Ντιάμπ Ιμπραχίμ αλ-Μάσρι, τον αρχηγό των Ταξιαρχιών Al Qassem και πιο γνωστό ως Μοχάμεντ Ντέιφ, και τον Ισμαήλ Χανίγια, πολιτικό αρχηγό της Χαμάς.

Τριμελής επιτροπή δικαστών θα αποφασίσει εάν θα εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης και θα επιτρέψει την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα εντάλματα κατά των Ισραηλινών πολιτικών σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το ΔΠΔ στοχεύει τον κορυφαίο ηγέτη ενός στενού συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η απόφαση φέρνει τον Νετανιάχου παρέα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, για τον οποίο το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Ο Καν είπε ότι οι κατηγορίες εναντίον των Σινουάρ, Χανίγια και αλ-Μάσρι περιλαμβάνουν «εξόντωση, δολοφονία, σύλληψη ομήρων, βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά την κράτηση».

Οι κατηγορίες εναντίον του Νετανιάχου και του Γκάλαντ περιλαμβάνουν «την πρόκληση εξόντωσης, πρόκληση πείνας ως μέθοδος πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης των προμηθειών ανθρωπιστικής βοήθειας, σκόπιμης στόχευσης αμάχων σε σύγκρουση», είπε ο Καν.

Όταν κυκλοφόρησαν αναφορές τον περασμένο μήνα ότι ο γενικός εισαγγελέας του ΔΠΔ εξέταζε αυτή την πορεία δράσης, ο Νετανιάχου είπε ότι τυχόν εντάλματα σύλληψης του ΔΠΔ κατά ανώτερων Ισραηλινών κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων «θα ήταν μια αγανάκτηση ιστορικών διαστάσεων» και ότι το Ισραήλ «έχει ένα ανεξάρτητο νομικό σύστημα που διερευνά αυστηρά όλες τις παραβιάσεις του νόμου».

Ερωτηθείς σχετικά με τα σχόλια του Νετανιάχου, ο Καν είπε: «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Είπε ότι εάν το Ισραήλ διαφωνεί με το ΔΠΔ, «είναι ελεύθερο, παρά τις αντιρρήσεις του για τη δικαιοδοσία, να υποβάλει προσφυγή ενώπιον των δικαστών του δικαστηρίου και αυτό τους συμβουλεύω να κάνουν».

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη του ΔΠΔ. Ωστόσο, το ΔΠΔ ισχυρίζεται ότι έχει δικαιοδοσία στη Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, αφού οι Παλαιστίνιοι ηγέτες συμφώνησαν επίσημα να δεσμευτούν από τις ιδρυτικές αρχές του δικαστηρίου το 2015.

Ακόμη κι αν εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης, ο Νετανιάχου και ο Γκάλαντ δεν αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο δίωξης. Όμως η απειλή σύλληψης θα μπορούσε να δυσκολέψει τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.

Αντιδρούν οι Ισραηλινοί πολιτικοί αξιωματούχοι αφού ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είπε ότι ζητά εντάλματα σύλληψης εναντίον του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Ο πρωθυπουργός αποκάλεσε «σκάνδαλο» την απόφαση του γενικού εισαγγελέα του ΔΠΔ να ζητήσει εντάλματα σύλληψης γι' αυτόν και τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

«Απορρίπτω μετά βδελυγμίας τη σύγκριση από πλευράς του εισαγγελέα στη Χάγη μεταξύ του δημοκρατικού Ισραήλ και των μακελάρηδων της Χαμάς», τόνισε και συμπλήρωσε: «Με ποιο θράσος συγκρίνετε τη Χαμάς – που δολοφόνησε, έκαψε, έσφαξε, αποκεφάλισε, βίασε και απήγαγε αδερφούς και αδερφές μας – με τους στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων) που μάχονται σε έναν δίκαιο πόλεμο;».

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου είπε ότι το «παράλογο ένταλμα στρέφεται εναντίον ολόκληρου του κράτους του Ισραήλ».

«Στρέφεται εναντίον των στρατιωτών του Ισραηλινού Στρατού, οι οποίοι πολεμούν με υπέρτατο ηρωισμό εναντίον των ποταπών δολοφόνων της Χαμάς», λέει.

Ο Νετανιάχου είπε ότι απορρίπτει «με αηδία» την κίνηση του Χαν, ως «απόλυτη διαστρέβλωση της πραγματικότητας» και παράδειγμα «νέου αντισημιτισμού που έχει μετακομίσει από τις πανεπιστημιουπόλεις των κολεγίων στη Χάγη».

«Δεν πρόκειται να σταματήσει ούτε εμένα ούτε εμάς», είπε, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

