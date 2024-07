Μετονομάζεται σε Πλατεία της Ευρασίας η Πλατεία της Ευρώπης στη Μοσχα

Οι τοπικές αρχές της Μόσχας προχώρησαν χθες Τετάρτη στη μετονομασία της Πλατείας Ευρώπης της πρωτεύουσας σε Πλατεία Ευρασίας και αναλυτές μιλούν για μια ακόμη ένδειξη της επιδείνωσης των σχέσεων της Ρωσίας με τη Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Πλατεία της Ευρώπης, μπροστά από τον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό Kievsky, υιοθέτησε το όνομά της το 2002, ως μέρος μιας ρωσο-βελγικής πολιτιστικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ενός κοινού έργου που να συμβολίζει την ευρωπαϊκή ενότητα: στο κέντρο της τοποθετήθηκε το γλυπτό «Η Απαγωγή της Ευρώπης» ενός Βέλγου καλλιτέχνη.

Η απόφαση του δημάρχου της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, για τη μετονομασία έρχεται μετά την αφαίρεση των σημαιών 48 ευρωπαϊκών χωρών από την πλατεία τον Μάρτιο του 2023, 13 μήνες αφότου τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στη γειτονική Ουκρανία.

Το σχετικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Δημάρχου της Μόσχας δεν εξηγεί τον λόγο για την αλλαγή του ονόματος.

🇷🇺 Europe Square in Moscow has been renamed Eurasia Square. pic.twitter.com/HW8aFW20Nd