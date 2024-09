ΕΕ: Δάνειο €35 δισ. προς την Ουκρανία ανακοίνωσε η Φον ντερ Λάιεν

Η ΕΕ θα χορηγήσει δάνειο έως και 35 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία, ως μέρος της δέσμευσης των χωρών της G7. Aυτό ανακοίνωσε σήμερα από το Κίεβο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Οι ανελέητες ρωσικές επιθέσεις σημαίνουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται συνεχή υποστήριξη από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παράσχει δάνειο έως και 35 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, ως μέρος της δέσμευσης της G7. Είναι άλλη μια σημαντική συμβολή της ΕΕ στην ανάκαμψη της Ουκρανίας», έγραψε στο «Χ» η πρόεδρος της Επιτροπής, λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου.

Relentless Russian attacks mean Ukraine needs continued EU support.



The @EU_Commission will provide a loan of up to 35 billion euros to Ukraine as part of the G7 pledge.



This is another major EU contribution to the Ukraine’s recovery.