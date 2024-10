Ακυρώνει όλες τις βραδυνές πτήσεις η Τεχεράνη

Τo ειδησεογραφικό πρακτορείο ΜEHR του Ιράν επικαλούμενο αξιωματούχο μεταδίδει ότι ακυρώνονται όλες οι πτήσεις στα αεροδρόμια του Ιράν από τις 9 το βράδυ ως τις 6 τα ξημερώματα της Δευτέρας τοπική ώρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr επικαλούμενο εκπρόσωπο του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν μεταδίδει ότι πτήσεις από όλα τα αεροδρόμια του Ιράν ακυρώνονται από την Κυριακή 21:00 έως τη Δευτέρα 06:00 τοπική ώρα, εν μέσω φόβων για επικείμενη επίθεση του Ισραήλ, μετά τα χθεσινά χτυπήματα σε στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και το Ιράν σε Λίβανο και Συρία.

#BREAKING Iran's Aviation Authority says all flights have been cancelled in the country's airports from Sunday 09:00 pm to Monday 06:00 am, amid fears of an imminent Israeli attack. pic.twitter.com/L4HicYR1Xw