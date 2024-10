Εφοδιάστηκαν δύο νοσοκομεία στη βόρεια Γάζα

Κοινή αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου κατάφερε το Σάββατο να απομακρύνει ασθενείς και να ανεφοδιάσει δύο νοσοκομεία στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο επικεφαλής του ΠΟΥ στο Χ.

«Ο ΠΟΥ και οι εταίροι του κατάφεραν τελικά να φτάσουν στα νοσοκομεία Κάμαλ Αντουάν και αλ Σαχάμπα χθες (Σάββατο) έπειτα από εννέα απόπειρες αυτή την εβδομάδα», υπογράμμισε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

.@WHO and partners finally managed to reach Kamal Adwan and Al-Sahaba hospitals yesterday after 9 attempts this past week:



- 13 critical patients from Kamal Adwan hospital were transferred to Al-Shifa hospital. The hospital is overwhelmed and still serving around 60 in-patients… pic.twitter.com/jSmdC93dtP