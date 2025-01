Δημοσκόπηση στην πλατφόρμα X με το ερώτημα αν «οι ΗΠΑ πρέπει να απελευθερώσουν τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική τους κυβέρνηση» ξεκίνησε τη Δευτέρα ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, συνεχίζοντας την κόντρα με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και την κυβέρνηση των Εργατικών.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government